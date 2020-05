中国当局が武漢市の全住民1100万人にPCR検査を実施予定、新たな集団感染の疑いにより

・関連記事

新型コロナウイルスの感染力は「発症前が最も強力」だと判明、感染者の半分が発症前の人からウイルスをうつされている可能性 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの回復者が免疫を獲得しているかは不明とWHOが警告 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症が2019年12月にフランスですでに広まっていたという研究結果 - GIGAZINE



新型コロナウイルスのワクチンや治療薬の情報を盗むサイバー犯罪が急増、アメリカ当局は名指しで中国を非難する見込み - GIGAZINE



中国が新型コロナウイルスの研究機関に大規模なハッキングを仕掛けていることが判明 - GIGAZINE



2020年05月13日 10時45分00秒 in Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.