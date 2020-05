テスラが閉鎖命令を無視して工場を再開、「逮捕されるとしたら私だけに」とマスクCEO

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受けて当局から工場閉鎖を命じられていたテスラが、命令が解除されていないにも関わらず、ひそかに工場を再開していたことがわかりました。



Tesla has already started making cars again at its California factory - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/11/21254871/tesla-fremont-shutdown-factory-production-model-3-y-elon-musk



テスラはカリフォルニア州に本社を構えていますが、COVID-19の流行を受けてカリフォルニア州アラメダ郡の保健当局が不要不急の外出を禁じるシェルター・イン・プレイス命令を発令したことで、アラメダ郡フリーモントにあるテスラの自動車工場は一時閉鎖に追い込まれることとなりました。テスラのCEOであるイーロン・マスク氏は保健当局の決断を非難しており、5月10日には工場再開を妨げる命令を無効にすべくテスラがアラメダ郡を提訴したことが報じられました。同日、マスクCEOは「本社をカリフォルニア州から移転する」ともTwitterで発言しています。



イーロン・マスクがテスラの本社を引っ越すとカリフォルニア州を脅迫&新型コロナの影響で工場の閉鎖を求める郡に訴訟を提起 - GIGAZINE





そして5月11日付で新たに、当局が命令を解除していないにも関わらず、テスラが工場での自動車製造を再開したことが報じられています。海外ニュースサイトのThe Vergeが匿名を条件にテスラの従業員から得た情報によると、マスクCEOがTwitterで「本社の移転」について言及しているとき、既にテスラの工場には従業員が戻り、Model YやModel 3を200台完成させていたとのこと。



Business Insiderもテスラが従業員に対して「工場に戻るように」と連絡していたことを5月11日付で報じており、Business Insiderの記事が公開された数時間後にマスクCEOはTwitter上で「テスラはアラメダ郡の規則に反して製造を再開させました。私はみんなと共に危うい状況になるでしょう。誰かが逮捕されるとしたら、私だけにしてください」と投稿を行いました。



Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.