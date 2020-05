2020年05月07日 10時23分 映画

トム・クルーズが宇宙へ、ついに本物の国際宇宙ステーションで商業映画を撮影する計画をNASAが発表

アメリカ航空宇宙局(NASA)のジム・ブリデンスティン長官が、国際宇宙ステーション(ISS)で映画撮影を行う計画をTwitter上で発表しました。映画の撮影には、「ミッション:インポッシブル」や「トップガン」で知られるアクション俳優のトム・クルーズが参加する予定とのことです。





NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020



「本物の宇宙で行われる映画撮影にトム・クルーズが参加する」という計画は、海外ネットメディアのDeadlineによって最初に報じられました。当初、NASAはこの計画についてコメントを拒否していましたが、2020年5月6日にブリデンスティン長官が、実際に計画が進められていることを明らかにしました。





トム・クルーズは「ミッション:インポッシブル」シリーズでは一部のアクションシーンをノースタントで挑むことで知られており、記事作成時点でシリーズ最新作の「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」では、骨折覚悟でビルからビルへ飛び移ったり、ヘリコプターのチェイスシーンで自ら操縦したりしたことで話題になりました。



今回発表された計画で撮影される映画のタイトルは不明ですが、NASAの広報担当官によれば「トム・クルーズは地球上およそ250マイル(約400km)を周回するISSに滞在し、撮影に参加する」とのこと。アメリカのニュースメディア・CNNは、「トム・クルーズは地球外旅行に耐える初の俳優になる可能性があります」と述べています。



宇宙で映画が撮影されるのはこれが初めてではなく、PC向けロールプレイングゲーム「ウルティマ」の開発者であるリチャード・ギャリオット氏がISSを訪れた際、「Apogee of Fear」という8分ほどのSF映画を撮影し、2012年に公開しています。しかし、今回発表された計画が成功すれば、映画史上初めて商業アクション映画の撮影が宇宙で行われることとなります。



Deadlineによれば、トム・クルーズを含めた映画撮影スタッフは、SpaceXの協力でISSに向かうとのこと。SpaceXのイーロン・マスクCEOは「きっとめちゃくちゃ楽しいはず!」と、ブリガンティン長官のツイートに対してリプライしています。



Should be a lot of fun! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020



なお、SpaceXのFalcon 9ロケットの打ち上げ価格は1回につき6200万ドル(約66億円)といわれており、これは「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」の制作費1億7800万ドル(約190億円)のおよそ3分の1に当たります。