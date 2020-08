民間初の有人宇宙船「Crew Dragon」が地球へ帰還

by NASA HQ PHOTO



イーロン・マスク氏が設立したSpaceXの有人宇宙船「Crew Dragon」が国際宇宙ステーション(ISS)とのドッキングを含む有人宇宙飛行を終え、地球に無事帰還しました。



2020年5月31日、民間宇宙開発企業・SpaceXが有人宇宙飛行船Crew Dragonの打ち上げに成功しました。同機に搭乗したのは、NASAの宇宙飛行士ダグラス・ハーリー氏とロバート・ベンケン氏の2名。民間企業として有人宇宙船の打ち上げに成功したのは、世界初のことでした。



無事軌道上に至ったCrew Dragonは6月1日にISSとのドッキングに成功。ハーリー氏とベンケン氏はISSの乗組員に温かく迎え入れられました。



ハーリー氏は微小重力下における液滴形成についての研究や宇宙空間における生命維持用の毛細血管構造についての研究などを、ベンケン氏は微小重力下における電解ガスについての研究や4回の船外活動を64日間にわたって続けましたが、2020年8月1日、両宇宙飛行士は再びCrew Dragonに乗り込み、地球へと向かいました。



Crew Dragonは現地時間2020年8月2日13時頃に地球軌道から離れる最後のエンジン噴射を行い、大気圏に突入。4枚のパラシュートを使ってゆっくりと降下して、2020年8月2日14時48分にフロリダ州のペンサコラ沖に無事着水しました。



by NASA HQ PHOTO



回収されたCrew Dragon



by NASA HQ PHOTO



ハッチから姿を見せたベンケン氏(左)とハーリー氏(右)



by NASA HQ PHOTO



ベンケン氏は、「私たちは、フロリダ沖に宇宙船を無事帰還させ、アメリカにその能力があることを示したチームの一員であることを大変誇りに思っています」とコメントしています。



"We're both super, super proud having been just a small part of the team that accomplished bringing those spaceflights back to the Florida coast and bringing that capability back to America." @AstroBehnken reflects on his experience with #LaunchAmerica: pic.twitter.com/krxY2iWqE8