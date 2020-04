2020年04月07日 10時18分 動画

ディズニーが新型コロナウイルスの影響で「在宅ワークのみ」で作られた「アナと雪の女王」のショートムービーを公開



新型コロナウイルスの感染拡大に伴い世界中で不要不急の外出を控えることが求められる中、ディズニー映画の「モアナと伝説の海」でチーフアニメーターを務めたハイラム・オズモンド氏が、俳優のジョシュ・ギャッド氏と協力してリモートワークのみで「アナと雪の女王」シリーズに登場するオラフのショートムービーを作成しました。



Disney is releasing a series of adorable new Frozen shorts, made completely at home - The Verge

https://www.theverge.com/2020/4/6/21209616/disney-frozen-olaf-short-youtube-twitter-josh-gad-hyrum-osmond



オズモンド氏が作成したのは、「"Fun With Snow" l At Home With Olaf」(雪で遊ぶ|自宅でオラフと一緒)というタイトルのムービー。この「自宅でオラフと一緒」というムービーはシリーズ化されるようで、今後さらなる新作短編ムービーがリモートワークの中で生み出されていくことになるそうです。



"Fun With Snow" l At Home With Olaf - YouTube





オラフの声を担当するギャッド氏は、Twitterで自宅でアフレコする様子を撮影した写真と共に、「ショートムービーを生き生きとしたものにするため働くオズモンドと天才たちに誘われ、自宅で『自宅でオラフと一緒』シリーズのアフレコを行った際の舞台裏はこんな感じです。さらに、私は今回サウンドエンジニアでもあるんです!」とツイート。



Here’s a behind the scenes look at me recording new Olaf dialogue from home for #AtHomeWithOlaf in conjunction with @DisneyAnimation led by @mrhyrum and the geniuses all working from homes to bring these new shorts to life. Also, guys, I’m now a sound engineer too!! pic.twitter.com/9Yl6rsx1m3 — Josh Gad (@joshgad) 2020年4月6日



オズモンド氏も自身のTwitter上で「私が監督と脚本を担当したオラフのショートムービーシリーズを発表できたことを喜ばしく思います。あなたの1日に少しの楽しみと愛らしさを提供できれば幸いです。ショートムービーを完成させるために、Jennifer Leeやショシュ・ギャッド、そのほか多くのアーティストがリモートから支援してくれたことに感謝します」とツイートし、多くのアニメーターがリモートで協力してムービーを作成したことを明らかにしています。



Delighted to announce the new Olaf Shorts series that I was privileged to write and direct. #AtHomeWithOlaf

A little fun and sweetness for your day. A huge thank you to @alittlejelee @joshgad and the many artists working from home that helped make it possible. https://t.co/K15IgSCVeR — hyrum osmond (@mrhyrum) 2020年4月6日



海外メディアのThe Vergeは「ショートムービーはエキサイティングなものとはいえませんが、とても魅力的で愛らしいものに仕上がっています。さらに、オズモンド氏が既存のキャラクターモデルやバックグラウンドを用いて映像を作成したとはいえ、オズモンド氏とギャッド氏の両方が自宅での作業からこの約50秒のショートムービーを作成したという事実は、それ自体が成果といえます」と記しています。



なお、ディズニーがどの程度の頻度で「自宅でオラフと一緒」シリーズのショートムービーを公開していくのかは不明ですが、ディズニー公式Twitter上で「シリーズもの」と言及されているため、さらなるショートムービーの登場が期待できます。



Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev — Disney Animation (@DisneyAnimation) 2020年4月6日