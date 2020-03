無料＆オープンソースで食料の在庫から家事分担まで家庭のことがすべて管理できる本格的なERPシステム「grocy」

◆インストール方法(ウェブサーバー編) 「grocy」はウェブサーバーにインストールし、ウェブサービスとして利用することも可能。今回は Docker と Docker Compose を使ったインストール方法を試してみます。まずはDockerとDocker Composeを事前にインストールしておきます。 Empowering App Development for Developers | Docker https://www.docker.com/ Overview of Docker Compose | Docker Documentation https://docs.docker.com/compose/ 今回はLinux Mint 19.3にDockerとDocker Composeをインストールしています。

自社のリソースを最大限に活用するため、 ERP システムを導入している企業は多いですが、無料のオープンソースソフトウェア「 grocy 」は、食材の在庫管理から献立の計画、家事分担といった家庭の資源を一元管理できるソフトウェアです。 grocy - ERP beyond your fridge https://grocy.info/ ◆インストール方法(インストーラー編) 「grocy」はウェブサーバーを自分で用意して利用する方法と、通常のソフトウェアとして利用する方法があります。通常のソフトウェアとして利用するためには、まず「grocy」のウェブサイトにアクセスして、赤枠部分をクリックしてインストーラーをダウンロードします。

・関連記事

無料&ブラウザだけで動作するオンライン学習向けビデオチャット「BigBlueButton」、メモやスライドの共有機能もあり - GIGAZINE



無料でIFTTTやZapierっぽく全自動連携できる「n8n」を自サーバー上に構築してみた - GIGAZINE



新型コロナウイルスパニックによるトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが海外でも発生、闇市場が形成される可能性も - GIGAZINE



在庫不足は「買い占め」が理由ではなく1人当たりの購入量が増加したためだという分析結果 - GIGAZINE

2020年03月28日 22時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.