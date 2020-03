多くの創作物の中で相反する「テクノロジー」と「魔法」の関係とは？

by Greg Tsai 機械文明や科学によって支えられる「 テクノロジー 」と超自然的で非科学的な「 魔法 」は、多くの創作物のなかで対立する存在として描かれます。そんなテクノロジーと魔法の関係について、ボードゲームのデザイナー集団であるAnthropos Gamesが解説しています。 Magic and Technology – Anthropos Games http://anthroposgames.com/magic-and-technology/ Anthropos Gamesによれば、欧米の伝統的な考え方では、テクノロジーと魔法は対立するものとして扱われているとのこと。テクノロジーは機械化された世界、事実、論理、客観性を示すものであり、対する魔法は人間の意志、創造性、母なる自然、主観性を示しています。この二項対立は西洋人にとっては当たり前なものですが、歴史的発展の一部でもあると述べています 「欧米における近代SFの誕生は産業革命と結びついています」とAnthropos Gamesは主張しており、産業テクノロジーはヨーロッパに一気に広まり、そこから「自然」対「テクノロジー」の二元論が根付いたと主張しています。例えば、 メアリー・シェリー は、19世紀前半のヨーロッパを席巻していた急激な社会変化に反応してゴシック小説の「 フランケンシュタイン 」を著したといわれています。

2020年03月28日 20時00分00秒

