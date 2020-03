1973年のオイルショックでの「トイレットペーパー買い占め騒動」はアメリカでも起きていた

2019年に発見された新型コロナウイルスが世界的に感染拡大していることに伴い、日本を含む世界各国でトイレットペーパーの買い占めが発生しています。これについて、さかのぼること約半世紀前の1973年に日本で発生した トイレットペーパー騒動 との類似性を指摘する 声もあります が、実は当時のアメリカでも同様の騒ぎが発生していました。そこで、マーケティング情報サイトのPriceonomicsが過去の歴史を振り返って、当時のアメリカで一体何が起こったのかを解説しています。 The Great Toilet Paper Scare of 1973 https://priceonomics.com/the-great-toilet-paper-scare-of-1973/ 1973年は、 第四次中東戦争 が勃発した年です。スエズ運河をはさんでにらみ合うイスラエルとアラブ諸国の戦端が開く前から、不安定な中東情勢のあおりを受けた株式市場の平均株価が年初から45%近く暴落するなど、経済は混乱の渦中にありました。そして、10月に入り アラブ石油輸出国機構(OAPEC) が原油の輸出を大幅に制限する方針を打ち出すと、それまで1バレル(約156リットル)当たり約3ドル(当時のレートで約800円)だった原油価格が約12ドル(当時のレートで約3200円)に跳ね上がるなど大きな影響が発生しました。 これを受けて、各種メディアでは連日「ガソリン・電気・タマネギなどの供給が途絶える」と大きく報道され、アメリカ人の間に「不足心理」が広がっていきました。そして11月下旬にアメリカに舞い込んできたのが、「日本で紙が不足している」とのニュースです。当初は、このニュースを気にかけるアメリカ人はほとんどいませんでしたが、1人だけ深刻に受け止めた人物がいました。それが、ウィスコンシン州第8選挙区から選出された ハロルド・フレーリッヒ 下院議員です。

2020年03月24日

