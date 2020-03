2020年03月19日 13時02分 メモ

「パンデミックは18カ月以上続き何度も波がある」可能性をアメリカ政府が予測していたことが判明



トランプ大統領は2020年3月14日に国家非常事態を宣言しましたが、同日付の文書で「パンデミックが18カ月以上続く」と警告を行っていたことが、ニューヨーク・タイムズが公開した文書から明らかになりました。文書ではパンデミックにおける医薬品の供給不足やインフラへの影響について言及されています。



「U.S.Government COVID-19 Response Plan」と題された文書には、以下の通り「パンデミックは18カ月かそれ以上続き、複数の波があると考えられる」という文章が含まれています。ここに記載される18カ月という数字は、治験中のワクチンの実用化に12~18カ月かかるとするアメリカ国立衛生研究所(NIH)の発表と一致するものとなっています。





また文書では、物資不足により、医療や緊急サービスを含む、重要なインフラに影響が及ぶ可能性があることについて言及されています。この物資不足には医療物資や医療スタッフが含まれるとのこと。加えて、アメリカ政府や州政府、通信チャネルがストレスを受けてその信頼性を低下させ、メッセージの更新や管轄区域に向けたガイダンスの調整が困難の伴うものになる可能性についても示唆しています。



ニューヨーク・タイムズは政府の計画について「ほとんどが本質的に官僚的なものであり、『学校を閉鎖する』『大規模なイベントをキャンセルする』といったいくつかのケースについては既に政府機関などの連携が取られ、行動が起こされていました」と述べています。文書において、今後トランプ大統領によって取られる可能性がある計画には、朝鮮戦争の時代に定められた、大統領が人工呼吸器や保護具など特定物資の生産を強化することを求めることが可能な「Defense Production Act of 1950」(防衛生産法)を発動させることが含まれるとされていますが、実際にトランプ大統領は3月20日付で防衛生産法を発動しました。



また、アメリカは国家の公衆衛生上の緊急時に必要とされる供給を確保するための貯蔵庫「戦略的国家備蓄」を有していますが、ここから物資を供給することや、あるいは州に対して需要を満たすための資金を提供することも検討されているとのことです。



文書では「COVID-19の流行や深刻さを予測し特徴づけるのは難しい」と述べられ、政府・民間企業・一般消費者のいずれのレベルでも重大な物資不足になる可能性について警告されました。