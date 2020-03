2020年03月17日 14時02分 メモ

過激派組織「IS(イスラミックステート)」の新型コロナウイルス対策とは?



「IS(イスラミックステート)」を称するイスラム過激派組織が、組織の構成員向けに配布している機関紙の一面で新型コロナウイルス対策を打ち出したことを複数のメディアが報じています。



ISIS Coronavirus Directives: Do ‘Not Enter the Land of the Epidemic,’ Cover Your Sneezes ? Homeland Security Today

https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/isis-coronavirus-directives-do-not-enter-the-land-of-the-epidemic-cover-your-sneezes/





ISIS issues travel warning to coronavirus-hit countries - Al Arabiya English

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/14/ISIS-issues-travel-warning-to-coronavirus-hit-countries.html



ISIS tells terrorists to steer clear of coronavirus-stricken Europe ? POLITICO

https://www.politico.eu/article/coronavirus-isis-terrorists-europe/



複数の海外メディアによると、ISが構成員向けに配布しているアル・ナバ・ニュースレターという機関紙の最新号に、新型コロナウイルス感染症予防のためのインフォグラフィックが掲載されていたそうです。



報道によると、ISは2020年初頭から新型コロナウイルス感染症に注目しており、定期的に注意喚起を続けてきたそうです。1月に発刊されたアル・ナバ・ニュースレターでは「新型ウイルスが中国で死と恐怖を広げる」「新型ウイルスにより共産主義の中国はパニックに陥っている」と記し、「ウイルス感染症の拡散に対する懸念の高まり」を強調し、「世界保健機関(WHO)を緊急事態に追い込む可能性がある」とも指摘していました。





2月のアル・ナバ・ニュースレターでは、「多くのイスラム教徒は、新型コロナウイルス感染症の流行は中国によるウイグル人弾圧に対する全能の神からの罰であることをすぐに理解した」と記されていたそうです。さらに、同月の機関紙では「大規模な移動は病や伝染病の伝播を促進する可能性があるため、イスラム教徒は全能なる神に祈りを捧げ、感染国を避けるべきだ」と記されており、新型コロナウイルス感染症の感染者が出ている国への渡航を控えるようにという注意喚起されていた模様。



加えて、ISは「新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数は、報道の何倍もの数字である」「中国は病気の患者の回復と退院を主張しているが……これは人々を安心させ、壊滅的な被害を減らすのに効果的な手法だ」と記し、実際の被害は報道されている数字をはるかに上回ると主張しています。





そして最新号のアル・ナバ・ニュースレターでは、裏一面が新型コロナウイルス対策のインフォグラフィックになっていたとのこと。ここでは「神に信頼を置き、病気から避難すること」と「病気から身を守ることは義務であること」が強調されており、「健康な人は感染国に入ってはならず、感染国で新型コロナウイルス感染症に苦しんでいる人は、そこから出るべきではない」とも記されています。これは感染症の対策に重要な非医薬品介入的アプローチが推奨されているとも言えます。なお、記事作成時点ではシリアやイエメンといったISの活動範囲での新型コロナウイルス感染症の報告はありません。



加えて、ISは新型コロナウイルス感染症の予防方法として、「あくびやくしゃみをする際に口をふさぐこと」と、水筒や容器でウイルスが蔓延することを防ぐために、使用前に「手をよく洗うこと」を推奨しています。





なお、WHOも新型コロナウイルス対策は「とにかく石けんを用いた手洗いに尽きる」としています。



新型コロナウイルス対策はとにかく「手洗い」に尽きるとWHOが様々な噂をメッタ斬り - GIGAZINE





なぜ石けんを使った手洗いが新型コロナウイルス対策として効果的なのかは以下の記事を読めばわかります。



なぜ新型コロナウイルス対策に「石けん」が最強なのか? - GIGAZINE