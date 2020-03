猫心理学者が開発した洗練されたデザインの家具のようなキャットタワー「Cat Flat」

猫の専門家である Susanne Hellman Holmström 氏とインテリアデザイナーのEleonor Moschevitz氏が協力し、猫の幸福を最大にしつつ部屋の景観を損なわないキャットタワー「 Cat Flat 」を開発しました。 Gör plats för din katt med The Cat Flat | 24Storage | Hyr förråd helt enkelt https://24storage.se/ett-storre-liv/kattskapet The Cat Flat | The Coolector https://www.thecoolector.com/the-cat-flat/ これがCat Flat。扉が閉じた状態だと木製のキャビネットそのものですが、Holmström氏によって「隠れる・偵察する・ひっかくといった猫のニーズを満たす道具を備えた」キャットタワーに仕上げられています。

・関連記事

「ネコ好きは無神論者」「神に求めるものをネコで代用している」という研究結果 - GIGAZINE



ネコがあなたを殺そうとしているサイン - GIGAZINE



スーパーを入店禁止になった猫がセルフレジに居座り「反逆者」として大人気に - GIGAZINE



「猫は人に無関心」はウソ、猫の生態を科学するとこうなる - GIGAZINE



どのようにネコをなでると嫌がられないのか? - GIGAZINE

2020年03月07日 09時00分00秒 in 生き物, 動画, デザイン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.