中国の大気汚染が激減、新型コロナウイルスの閉鎖措置の影響だと専門家

新型コロナウイルスが流行してから、中国の大気汚染が減ってきていることを、NASAと欧州宇宙機関(ESA)の人工衛星が捉えた画像が明らかにしました。 Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China https://www.earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china NASA images show a decrease in China's pollution related to coronavirus - CNN https://edition.cnn.com/2020/03/01/world/nasa-china-pollution-coronavirus-trnd-scn/index.html 世界中で流行している新型コロナウイルスの影響で、多くの工場が 閉鎖する事態となっています 。このような新型コロナウイルスに関する最初の封鎖措置は、中国当局によって取られました。2020年1月23日に武漢を出入りする交通機関や地元企業が閉鎖されたことで、多くの人々の生活が影響を受けました。 NASAとESAの人工衛星が捉えた画像から、封鎖措置が行われる前である1月1~20日までに観測された中国の 二酸化窒素 レベルが、2月10~25日は激減していることがわかります。以下の衛星画像は、左側が2020年1月1~20日まで、右が2月10~25日までの大気汚染を示しています。白に近いほど二酸化窒素が低く、赤に近いほど二酸化窒素が高いことを意味します。

・関連記事

新型コロナウイルスの流行状況が一目でわかるマップ「BNO Noticias Coronavirus tracker」 - GIGAZINE



新型コロナウイルスを防ぐための渡航制限は見直す時期に来ている - GIGAZINE



新型コロナウイルスの致死率は2.3%で80%以上は軽度症状、ただし致死率は年齢で大きく差が出る - GIGAZINE



「新型コロナウイルスは人為的に作られた」という陰謀論に科学者が反論 - GIGAZINE



新型コロナウイルスのデータを用いて「地図を用いて正確に情報を伝えるための方法」を専門家が解説 - GIGAZINE



AmazonやFacebookが「新型コロナウイルス感染症の予防や完治」をうたう商品や広告を削除へ - GIGAZINE

2020年03月02日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.