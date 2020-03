2020年03月02日 12時10分 レビュー

次世代のAndroid向けFirefoxに追加される7つの機能



次世代のAndroid向けFirefoxのプレビュー版「Firefox Preview」がMozillaから2019年6月に公開されましたが、2020年の春以降、Android OSのスマートフォンおよびタブレットでFirefoxブラウザを使用しているすべてのユーザーに、Firefox Previewで公開されている機能のアップデートが実施される予定です。



Firefox Preview - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.fenix



The 7 best things about the new Firefox browser for Android | The Firefox Frontier

https://blog.mozilla.org/firefox/firefox-android-new-features/



次世代Firefoxの主なアップデートは以下の通りで、一部の機能はFirefox Previewで使ってみたものです。



◆1:処理速度の向上

新たなアップデートで、FirefoxにはMozilla独自のブラウザエンジンGeckoをAndroid向けにしたGeckoViewが搭載されます。従来のAndroid版Firefoxと比較して、最大2倍の高速化が実現されます。



◆2:デフォルトでトラッキング防止

インターネット上ではさまざまな企業のトラッキングによって、ユーザーがどんなサイトを訪れたか、何をクリックしたか、何を購入したか、などの情報が収集されています。これは一種のプライバシー侵害であるという考えもあり、不快に感じているユーザーも少なくありません。新たにAndroid向けFirefoxに追加されるトラッキング防止ツールを使用すると、2000以上のトラッキングから保護されるとのこと。



新たなAndroid向けFirefoxでは、デフォルトでトラッキング防止ツールが有効になっています。トラッキング防止ツールが有効な状態では、赤枠部分に紫色のマークが表示されます。タップすると……





トラッキング防止のON・OFFを選択できるようになっています。





◆3:新たな拡張機能への対応

Windows向けFirefoxなどで利用されている拡張機能のいくつかが、新たにAndroid向けFirefoxでもサポートされます。例えば、広告やスクリプトをブロックするuBlock Originなどが追加され、今後のリリースでさらなる拡張機能のサポートが予定されています。



◆4:コレクション機能を使ったタブ表示

「コレクション」という機能を使用すると、開いているタブをお気に入り登録することができます。タブをコレクションに追加するには、追加したいタブを開いた状態でツールバー右端のアイコンをタップ。





「コレクションに保存」をタップ。





名前を入力して決定ボタンを押したらコレクションの作成完了です。





コレクションは、ツールバーのタブアイコンをタップすれば確認できます。





コレクション欄に登録したコレクションが表示されます。





◆5:プライベートモード設定

Firefoxを終了する度に、閲覧履歴や検索履歴を自動で削除してくれるプライベートモードの設定が手早く行えるようになります。プライベートモードに切り替えるには、ツールバーのタブアイコンをタップ。





タブメニュー右上にあるアイコンをタップすれば、プライベートモードに切り替えられます。





プライベートモードの状態では、タブメニューやメニューバーが紫色に変わります。





◆6:ダークモード

新たなFirefoxにはダークモードが追加されます。ダークモードに変更するには、メニューバー右端のアイコンをタップ





「設定」をタップ。





テーマをタップ。





「Dark」をタップすると、ブラウザがダークモードになります。





ダークモードのタブメニューはこんな感じ。





ウェブサイトの表示時は、メニューバーの色が暗くなります。





◆7:メニューバー位置の変更

メニューバーの位置を下側にすることで、片手だけで操作がしやすくなるようインターフェースが変更されています。従来の上側に表示することも可能になっており、メニューバーの位置を変更するには、メニューバー右端のアイコンをタップします。





「設定」をタップ。





「ツール」をタップ。





「画面上部」を選択して「←」をタップすると……





メニューバーが上部に表示されるようになります。