「Google検索のバイアス」は独占禁止法違反なのか司法長官らが協議へ

U.S. Justice Dept meeting state AG offices Tuesday to discuss Google - sources | Nasdaq https://www.nasdaq.com/articles/u.s.-justice-dept-meeting-state-ag-offices-tuesday-to-discuss-google-sources-2020-02-03 関係者によると協議は午後から開始される予定で、テキサスなどを含めた6~7州の司法長官が参加予定とのこと。Googleの広告事業は反トラスト法に違反している疑いがあるとして、2019年から司法省と各州の司法長官が調査を行うことを明らかにしていました。

by Simon Google検索のバイアスやAndroid OSの広告・マネージメントについて、Googleが反トラスト法(独占禁止法)に違反している疑いがあるとして、アメリカ合衆国司法省と州司法長官が現地時間2020年2月4日に協議を行うことが、関係者によって明らかにされました。 Justice Department meeting state AG offices Tuesday to discuss Google: sources - Reuters https://www.reuters.com/article/us-tech-antitrust-google/justice-department-meeting-state-ag-offices-tuesday-to-discuss-google-sources-idUSKBN1ZX2LG

・関連記事

Googleはいかにして莫大な利益を生み出し続けるオンライン広告を独占しているのか? - GIGAZINE



Googleの独占禁止法違反に関する捜査に50ものアメリカの州・準州などが参加 - GIGAZINE



Googleへの反トラスト法調査が実施される日程が判明、約30人の州司法長官が参加へ - GIGAZINE



Google・Amazon・Facebookなどに対して独占禁止法違反に関する調査をアメリカ司法省が実施へ - GIGAZINE



巨大ハイテク企業は独占禁止法で規制されるべきなのか? - GIGAZINE

2020年02月04日 11時45分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.