睾丸を大きくして精子を増やしてくれるサプリメントとは?

これまで男性不妊の治療に用いられてきた亜鉛や葉酸のサプリメントには、「精子を増やす効果がない」ことが研究により明らかになっています。そんな中、 睾丸 ( こうがん ) の中にある精巣のサイズを大きくして、精液の量や精子の数を増やしてくれる可能性を秘めたサプリメントが突き止められました。



徴兵制度があるデンマークでは、18歳以上のデンマーク人男性に対し、軍事訓練への適否を調べる健康診断が実施されており、調査項目の中には精液サンプルを用いた性病検査も含まれています。



そこで、南デンマーク大学の環境医学教授Tina Kold Jensen氏らの研究グループは、2012年~2017年までの間に徴兵検査を受けた、平均年齢18.9歳の男性1679人から同意を得て精液サンプルを採取。また、対象者には精巣の容量を調べる身体検査を受けてもらったほか、食事の内容・栄養補助食品の摂取の有無・ライフスタイル・アルコールの習慣的摂取の有無・喫煙習慣の有無・マリファナ使用歴・母胎内にいる時に母親が喫煙していたかどうかなどを確認するアンケートが行われました。





研究グループが身体検査やアンケートの結果を分析したところ、魚油サプリメントを服用していた男性は、精巣機能が高い傾向があることが判明しました。具体的には、「過去3カ月間の魚油サプリメント服用日数が60日未満」の人は、サプリメントをまったく服用していなかった人より精液量が0.38ml多かったとのこと。さらに、「過去3カ月間の魚油サプリメント服用日数が60日以上」の人は、まったく服用していない人に比べて精液量が0.64ml多かったことも分かっています。



以下がその結果を表すグラフで、縦軸が精液の量を、横軸が左から「過去3カ月間に魚油サプリメントを服用していない人」「服用日数が60日未満の人」「同60日以上の人」を示しています。





また同様に、精巣の容量も「魚油サプリメント服用日数が60日未満」の人は服用していない人より0.8ml多く、「60日以上」の人は服用していない人より1.5ml多かったとのことです。





研究チームはほかにも、魚油サプリメントを服用していた人の方が精子の数が多く、正常な運動性を持つ精子の割合も多いことを突き止めています。また、マルチビタミンなどの魚油サプリメント以外のサプリメントを服用していた人も、服用していない人に比べてわずかながら総精子数が多かったとのこと。



Jensen氏はロイター通信の取材に対し「魚油サプリメントに豊富に含まれるオメガ3脂肪酸は、精子の細胞膜の生成に重要な働きをしますが、体内で合成できないので食事から摂取する必要があります」と述べて、オメガ3脂肪酸が精巣機能を向上させているとの見方を示しました。



一方、対象者数が少なく、サプリメント以外の食事についての分析が行われていない今回の研究については、慎重な見方もあります。ユタ大学の泌尿器科医Albert Salas-Huetos氏は「Jensen氏の研究では、適切なランダム化比較試験が行われていないため、魚油と精巣機能の間に因果関係が認められるとまではいえません」とコメント。魚油サプリメントが精液の量や精子の数を増やすかどうかを明らかにするには、さらなる研究が必要だと指摘しました。