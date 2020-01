2020年1月20日のヘッドラインニュース

Netflixがスタジオジブリの長編作品21本を2020年2月から配信することを発表しました。ただ、残念ながら「日本・アメリカ・カナダは除く」とのことです。





From February 2020, 21 films from the legendary animation house Studio Ghibli are coming exclusively to Netflix.



We’re proud to bring beloved, influential stories like Spirited Away, Howl’s Moving Castle and My Neighbour Totoro to first-time viewers and high-flying fans alike. pic.twitter.com/955uiYAzA1