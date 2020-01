2020年01月20日 19時00分 サイエンス

「DNAを用いて900までの平方根を計算可能なDNAコンピューター」が開発される

DNAコンピューターとは、4種類の塩基で構成されるデオキシリボ核酸(DNA)を用いて試験管の中で計算を行うという、電子機器とは全く異なる仕組みのコンピューターです。アメリカ・ロチェスター大学の研究チームは、900までの平方根を計算できるDNAコンピューターを開発したと報告しました。



DNAコンピューターとは、DNAを構成する塩基がアデニン(A)とチミン(T)、グアニン(G)とシトシン(C)という組み合わせで相補的に結合して複合体を形成する、ハイブリダイゼーションを用いたコンピューターのこと。最初にDNAコンピューターを考案したのは、アメリカのコンピューター科学者であるレオナルド・エーデルマン氏です。



エーデルマン氏は「遺伝子の分子生物学」を読んでいる最中にコンピューターとDNAの類似性に気付き、1994年に「Molecular computation of solutions to combinatorial problems(組合せ問題の分子計算による解法)」という論文を発表。世の中にDNAコンピューターというアイデアが知られるようになりました。



その後もDNAコンピューターについての研究が行われてきましたが、最初の論文から20年以上が経過しても、DNAコンピューターによる複雑な数学的演算は実現できませんでした。たとえば平方根の計算には4ビットの2進数を処理できる10ビットの論理回路が必要となりますが、既存のDNAコンピューターのシステムではそこまでの処理能力は発揮できなかったとのこと。



そんな中、ロチェスター大学のChunlei Guo教授の研究チームは32本のDNA鎖を使用して、情報の保存や処理を実行できるDNAコンピューターを開発したと報告しました。「DNA配列をデザインしてDNA鎖の置換反応をプログラミングして、900までの平方根の計算を実現しました」と、Guo氏は述べています。



Guo氏の研究チームが考案したDNAコンピューターは、まずDNA中に900個までの数値をエンコードして、各数値に蛍光マーカーの色を対応させるとのこと。そして平方根の計算が論理ゲートを介して処理されると、元の数に対応して全体的な蛍光シグナルが変更され、計算結果は色として出力される仕組みになっているそうです。



ムーアの法則が崩れつつある近年において、既存のトランジスタより10倍以上も小さいDNAコンピューターの開発には将来的な発展が期待されています。「DNAコンピューターはまだ初期段階にありますが、現在のシリコンベースのコンピューターでは処理できない問題を解決する上で、大きな可能性を秘めています」と、Guo氏は述べました。



