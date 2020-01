今日は毎月恒例「Windows Update」の日

Microsoft Windows Security Updates January 2020 overview (end of Windows 7 support edition) - gHacks Tech News https://www.ghacks.net/2020/01/14/microsoft-windows-security-updates-january-2020-overview-end-of-windows-7-support-edition/ ◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909: 4528760 Windows 10 v1809: 4534273 Windows 10 v1803: 4534293 Windows 10 v1709: 4534276 ◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v1909、v1903、v1803) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server v1903 および Windows Server v1909: 4528760 Windows Server 2019: 4534273 Windows Server 2016: 4534271 Windows Server v1803: 4534293 ◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows RT 8.1 マンスリー ロールアップ: 4534297 Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 4534309 Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 4534283 Windows Server 2012 セキュリティのみ: 4534288 Windows 7 および Windows Server 2008 R2 マンスリー ロールアップ: 4534310 Windows 7 および Windows Server 2008 R2 セキュリティのみ: 4534314 Windows Server 2008 マンスリー ロールアップ: 4534303 Windows Server 2008 セキュリティのみ: 4534312 ◆Internet Explorer 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Internet Explorer の累積的な更新プログラム: 4534251 ◆Microsoft Office 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Office に関連するサポート技術情報: 4484217 、 4484243 、 4484234 、 4484223 、 4484221 、 4484236 、 4484227 ◆.NET Framework 関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: .NET Framework に関連するサポート技術情報: 4535102 、 4534976 、 4535104 、 4534978 、 4535103 、 4534977 、 4532936 、 4532935 、 4532933 、 4535101 、 4532938 、 4535105 、 4534979 、 4534271 、 4534306 、 4534293 ◆Microsoft Dynamics 365 Field Service (オンプレミス) 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://docs.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/field-service/user-guide ◆Microsoft OneDrive for Android 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: セキュリティ機能のバイパス 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年2月12日(水)に提供予定となっています。

2020年01月15日 09時50分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1m_mn

