2020年01月15日 09時50分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日

By Clker-Free-Vector-Images



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。なお、2020年1月14日にWindows 7、Windows Server 2008およびWindows Server 2008 R2のサポートが終了しましたが、Windows 7は企業向けの拡張セキュリティ更新プログラムを購入することで、2023年までセキュリティ更新を受けることが可能になっています。





「2020年1月のセキュリティ更新プログラム (月例)」で今月公開したセキュリティ更新プログラムについて解説しています。https://t.co/yXoJTjds0t — マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) 2020年1月14日





2020年1月のセキュリティ更新プログラムを公開しました。詳しくはセキュリティ更新プログラム ガイドをご覧ください。https://t.co/U5eJTOOIIC — マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) 2020年1月14日



Microsoft Windows Security Updates January 2020 overview (end of Windows 7 support edition) - gHacks Tech News

https://www.ghacks.net/2020/01/14/microsoft-windows-security-updates-january-2020-overview-end-of-windows-7-support-edition/



◆Windows 10 v1909、v1903、v1809、v1803、v1709

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909: 4528760

Windows 10 v1809: 4534273

Windows 10 v1803: 4534293

Windows 10 v1709: 4534276



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v1909、v1903、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server v1903 および Windows Server v1909: 4528760

Windows Server 2019: 4534273

Windows Server 2016: 4534271

Windows Server v1803: 4534293



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows RT 8.1 マンスリー ロールアップ: 4534297

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 4534309

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 4534283

Windows Server 2012 セキュリティのみ: 4534288

Windows 7 および Windows Server 2008 R2 マンスリー ロールアップ: 4534310

Windows 7 および Windows Server 2008 R2 セキュリティのみ: 4534314

Windows Server 2008 マンスリー ロールアップ: 4534303

Windows Server 2008 セキュリティのみ: 4534312



◆Internet Explorer

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer の累積的な更新プログラム: 4534251



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Office に関連するサポート技術情報: 4484217、4484243、4484234、4484223、4484221、4484236、4484227



◆.NET Framework 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

.NET Framework に関連するサポート技術情報: 4535102、4534976、4535104、4534978、4535103、4534977、4532936、4532935、4532933、4535101、4532938、4535105、4534979、4534271、4534306、4534293



◆Microsoft Dynamics 365 Field Service (オンプレミス)

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://docs.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/field-service/user-guide



◆Microsoft OneDrive for Android

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年2月12日(水)に提供予定となっています。