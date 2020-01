Appleの「AirPods」はiPhoneに次ぐ新たなブームを引き起こせるか？

Appleのワイヤレスイヤホン「 AirPods 」は非常に売上が好調で、2019年には iPad以上の売上を記録 し、カナル式の「 AirPods Pro 」も登場しています。Appleの売上を支えるAirPodsはあくまでiPhoneやiPadのアクセサリーとして扱われることも多いですが、前述の通り世界中に広く普及しつつあることから、「iPhoneの次の主力製品となるか?」とテクノロジー系ブロガーの ケビン・ルーク さんが論じています。 Apple AirPods: iPhone Accessory Or The Next Big Thing? https://www.kevinrooke.com/post/apple-airpods-iphone-accessory-or-the-next-big-thing ルークさんは「120億ドル(約1兆3000億円)の売上を記録し、前年比で125%以上の成長率を2年連続で記録しており、さらにApple並の粗利益(30~50%)を持つスタートアップを想像してください。このスタートアップをどの程度の価値と評価するでしょうか?500億ドル(約5兆4000億円)?1000億ドル(約11兆円)?そんな非常に価値あるビジネスこそが、AppleのAirPodsです」と記し、AirPodsというビジネスがいかに価値あるものかを説明しています。

2020年01月08日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

