鶏肉の人気が牛肉を上回ったことが判明、その理由とは？

by Goumbik 肉の好みは国や地域によって大きく異なり、日本だと関東地方では豚肉、関西地方では牛肉の人気が強いと いわれています 。肉食文化圏のアメリカでは、かつて牛肉が最も人気のある肉でしたが、近年は鶏肉が牛肉の人気を上回っているとのこと。環境科学者で政策アナリストのヴァーツラフ・スミル氏が、なぜ鶏肉が牛肉の人気を上回ったかを解説しています。 How Chicken Beat Beef in America - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/biomedical/ethics/how-chicken-beat-beef-in-america スミル氏によれば、牛肉はかつてアメリカで最も多く消費されていた肉類だったとのこと。牛肉の年間消費量(骨なし)は1976年には1人当たりおよそ40kgで、肉全体の年間消費量のおよそ50%を占めていたそうです。それに対して、同年における鶏肉の1人当たりの年間消費量は肉全体のおよそ20%でした。 しかし、アメリカ人の肉の消費傾向は牛肉から鶏肉に移っており、骨なしの胸肉やチキンナゲットなどの消費量が増えた結果、2018年時点で鶏肉の1人当たりの年間消費量は30kg。2018年時点で、1人当たりの肉の年間消費量における鶏肉が占める割合が36%にまで増えた一方で、牛肉が占める割合は20%を切ってしまったとのこと。

2020年01月06日

