無料で幻想的な森を自分だけの音楽で満たせるウェブアプリ「SOUNDSCAPE」で遊んでみた

・関連記事

インストール不要・誰でも無料で打ち込み音楽をブラウザ上で簡単に作曲できるGoogle「Song Maker」 - GIGAZINE



スーファミっぽいゲーム用の効果音を簡単にブラウザだけで作れる「jfxr」 - GIGAZINE



無料で「ディズニー風ゴッドファーザーのテーマ」などAIに曲の雰囲気を指示して簡単に作曲できる「MuseNet」を使ってみた - GIGAZINE



無料&商業利用も可能なボーカル入り楽曲までダウンロードできる「Fugue」 - GIGAZINE



無料で世界中さまざまな場所の環境音&サンプリング音楽が聞ける「Cities & Memory」 - GIGAZINE



2019年12月29日 20時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.