レーザー照射で体内をイメージ化する「非接触式のエコー検査」の開発に成功

マサチューセッツ工科大学 (MIT) が レーザー を用いた非接触式の 超音波(エコー)検査 システムの開発に成功しました。 Full noncontact laser ultrasound: first human data | Light: Science & Applications https://www.nature.com/articles/s41377-019-0229-8 Researchers produce first laser ultrasound images of humans | MIT News http://news.mit.edu/2019/first-laser-ultrasound-images-humans-1219 人間の体内を 画像化する技術 の中でも、エコー検査は、 X線(レントゲン)撮影 や CTスキャン が照射するような有害な放射線を用いず、また、 ポジトロン断層法(PET) や MRI検査 で必要とされる大型で高価な機械を必要としません。その反面、エコー検査は探触子(プローブ)を皮膚に当てる必要があったり、生成される画像にばらつきがあったりといった問題点があります。 MITの研究チームは、1550ナノメートルの波長のレーザーが人間の皮膚に当たると音波を生成し、その音波がエコー検査に有用であることを発見。1番目のレーザーで体内を測定する音波を生成し、その音波を2番目のレーザーによる音波で検出するという手法を開発しました。実際にレーザーを腕に照射している様子が以下。

2019年12月25日 10時40分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

