ロシアが「国内ネットワークをインターネットから切り離すテスト」に成功

by Soviet Artefacts ロシア国内のネットワークを世界のインターネットから遮断して隔離する実験が2019年12月23日まで数日にわたって行われたことを、 ロシア情報技術・通信省 のアレクセイ・ソコロフ副大臣が記者会見で明らかにしました。 Минкомсвязь: госорганы и операторы связи готовы обеспечивать устойчивую работу рунета - Экономика и бизнес - ТАСС https://tass.ru/ekonomika/7407631 Russia successfully disconnected from the internet | ZDNet https://www.zdnet.com/article/russia-successfully-disconnected-from-the-internet/ 今回のテストの技術的な詳細と内容は明らかにされていませんが、ソコロフ副大臣の発表によれば、外国からの敵対的なサイバー攻撃を想定したシナリオを含むいくつかの遮断パターンがテストされ、無事成功に終わったとのこと。

2019年12月25日 10時31分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

