スマホのカメラを使って自宅にいながら網膜の検診が可能な技術が開発中

生活習慣病の1つである 2型糖尿病 が進行すると目の 網膜 に負担がかかり、放置すると失明に至る場合があります。そこで、スマートフォンの高性能カメラを利用して、自宅にいながら誰でも網膜の検診ができるようなシステムを、 ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン とインドのサンカラ眼科病院の共同研究チームが開発しています。 Diabetic retinopathy screening using smartphone-based fundus imaging in India (PDFファイル) https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(20)30463-2/pdf Inexpensive retinal diagnostics via smartphone https://medicalxpress.com/news/2020-05-inexpensive-retinal-diagnostics-smartphone.html 糖尿病が引き起こす合併症の1つに 網膜症 があります。眼球で光を感じ取る網膜には無数の毛細血管が張り巡らされていて、視細胞に酸素と栄養素を供給していますが、糖尿病で血管が損傷すると、新しく細い毛細血管が大量に作られ、眼底出血や網膜剝離(はくり)の原因となり、最悪の場合は失明に至ってしまいます。 「しかし、レーザー治療など早めに網膜症治療を施せば、失明を防げる場合がほとんどです」と、ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン付属病院の眼科医であるマクシミリアン・ヴィンターガースト氏は述べています。治療にはもちろん2型糖尿病そのものの進行を抑えるために運動不足と食事療法が必要ですが、それだけではなく網膜症の早期発見につながる定期検診も必要だとのこと。 より低コストで手軽な網膜検診の方法を模索する中で、研究チームは近年大きく進歩しているスマートフォンのカメラに注目。4つの異なる方法でスマートフォンのカメラを眼球内部を診察可能な検眼鏡に改造し、サンカラ眼科病院で実際に検眼を行いました。その結果、スマートフォンのカメラに追加のレンズアダプターを装着した方法(以下の画像のD)で、網膜異常を80%の割合で検出できたとのこと。また、特に損傷が進んでいる網膜は100%診断できたそうです。

2020年05月27日

