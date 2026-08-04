『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』TVアニメ化決定、「限界突破の禁断グルメギャグ」が背徳感＆爽快感とともにアニメに
カロリーの大量摂取によって“至る”もちづきさんの姿が、ギャグを通り越して読者に恐怖感すら与え、毎話のようにSNSで話題になっている漫画『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』のTVアニメ化が決定しました。
アニメ『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』公式サイト
https://mochizuki-san.jp/
『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』公式X
https://x.com/dokagui_anime
『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』は、ヤングアニマルZERO・ヤングアニマルWebで2024年5月から連載されている、まるよのかもめ氏による漫画。
💫ヤングアニマルWeb 本日最新話更新！💫#ドカ食いダイスキもちづきさん— ヤングアニマルWeb (@yaweb0310) May 9, 2024
望月美琴、21歳・営業事務！ おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……
血糖値の爆アゲでしか得られない…悪魔の快楽★限界突破の禁断グルメギャグ！！#ヤングアニマルWeb #YAWEBhttps://t.co/B83p6iRIxj
「限界突破の禁断グルメギャグ」と称されるとおり、作中でもちづきさんが食べる食事のカロリーは常識の範疇外。再現レシピもとんでもないことになっています。
【漫画飯再現料理】簡易オムライス（4合分）3478kcal ドカ食い大好き！もちづきさん アニメ飯再現レシピ - YouTube
あまりのインパクトから、連載開始からたちまちSNSを席巻。
🎉㊗️トレンド1・2位🥳🎉— ヤングアニマル公式 (@YoungAnimalHaku) May 9, 2024
新連載「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」、話題にしていただきありがとうございます！
本日発売のヤングアニマルZEROに掲載&下記から1・2話無料で読めます！
▶︎【https://t.co/Fwsvm19bLs】
まるよのかもめ先生X→@maruyono_kamome #ドカ食いダイスキ #もちづきさん pic.twitter.com/99hVrw6x3t
あまりにも話題になったため、隔月連載予定だったものが毎月連載に変更されています。
なんか…すげーウケてるので関係者一同で緊急会議！— ドカ食いダイスキ！ もちづきさん公式 (@dokaguidaisuki) May 17, 2024
「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」
（隔月予定だったケド）月イチ連載決定‼️
１か月も待てねーよ！っていう腹ペコ読者さま、すまん……！
これでも爆速……！作者の全力……！@maruyono_kamome
一緒に「#もちづきさん」をブチ上げましょう😋 pic.twitter.com/dApIbfcabT
アニメ化にあたり原作者・まるよのかもめさんからは以下のお祝いイラストが寄せられています。こんなにも「祝」という文字の似合わないお祝いイラストも珍しい……。
また、お祝い漫画も公開されています。
https://younganimal.com/episodes/cc82c277ba5ac/
アニメーション制作は『ひぐらしのなく頃に(業・卒)』や『異種族レビュアーズ』などを手がけたパッショーネが担当。原作の魅力でもある、食欲を刺激する圧巻のグルメ描写と、もちづきさんがお腹いっぱいまで食べ続ける背徳感と爽快感をアニメならではの表現で届けてくれるとのこと。
スタッフやキャスト、放送時期などは未発表となっています。
©まるよのかもめ・白泉社／「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」製作委員会
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in アニメ, マンガ, Posted by logc_nt
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