2026年08月04日 21時00分 アニメ

『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』TVアニメ化決定、「限界突破の禁断グルメギャグ」が背徳感＆爽快感とともにアニメに



カロリーの大量摂取によって“至る”もちづきさんの姿が、ギャグを通り越して読者に恐怖感すら与え、毎話のようにSNSで話題になっている漫画『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』のTVアニメ化が決定しました。



アニメ『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』公式サイト

https://mochizuki-san.jp/



『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』公式X

https://x.com/dokagui_anime



『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』は、ヤングアニマルZERO・ヤングアニマルWebで2024年5月から連載されている、まるよのかもめ氏による漫画。







「限界突破の禁断グルメギャグ」と称されるとおり、作中でもちづきさんが食べる食事のカロリーは常識の範疇外。再現レシピもとんでもないことになっています。



【漫画飯再現料理】簡易オムライス（4合分）3478kcal ドカ食い大好き！もちづきさん アニメ飯再現レシピ - YouTube





あまりのインパクトから、連載開始からたちまちSNSを席巻。





あまりにも話題になったため、隔月連載予定だったものが毎月連載に変更されています。





アニメ化にあたり原作者・まるよのかもめさんからは以下のお祝いイラストが寄せられています。こんなにも「祝」という文字の似合わないお祝いイラストも珍しい……。





また、お祝い漫画も公開されています。



https://younganimal.com/episodes/cc82c277ba5ac/

