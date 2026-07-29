OpenAIが文字起こしAI「GPT Transcribe」と「GPT Live Transcribe」をリリース
OpenAIが文字起こしAI「GPT Transcribe」と「GPT Live Transcribe」をリリースしました。両モデルは専門用語を含む音声でも文脈を理解できるほか、ノイズが含まれる音声でも高精度な文字起こしが可能とアピールされています。
Transcription | OpenAI API
https://developers.openai.com/api/docs/guides/transcription
We're introducing two new transcription models in the API:— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 28, 2026
• GPT-Live-Transcribe: built for low-latency live transcription.
• GPT-Transcribe: optimized for asynchronous transcription of completed audio files and batch workloads.
Both models better understand context and… pic.twitter.com/T4rQpKaGmk
GPT Transcribeは録音済みの音声ファイルを対象にした文字起こしAIです。時間制の課金システムを採用しており、1分当たりの料金は0.0045ドル(約0.74円)です。
GPT Transcribe Model | OpenAI API
https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-transcribe
GPT Transcribeのベンチマーク結果が以下。whisper-1よりエラー率が低く、高精度な文字起こしが可能です。
GPT Live Transcribeは「話しながら字幕を生成する」といったリアルタイム処理に特化した文字起こしAIです。価格はGPT Transcribeより高めで、1分当たり0.017ドル(約2.78円)です。
GPT Live Transcribe Model | OpenAI API
https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-live-transcribe
ベンチマーク結果は以下の通り。2026年5月に登場したgpt-realtime-whisperよりエラー率が低くなりました。
両モデルはノイズ耐性にも優れており、OpenAIは「楽器を鳴らしながら話してリアルタイム文字起こしする」という例を披露しています。
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in AI, Posted by log1o_hf
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