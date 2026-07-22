主人公・舞台・要素を選ぶだけで子ども向けの物語をAI生成するアプリ「StoryKit」をMetaがリリース
子どもが寝る前に楽しむような物語を、絵本やオーディオブックの形で生成できるアプリ「StoryKit」をMetaがリリースしました。ただ、利用可能な地域は限られていて、テストを行っているところとみられています。
Meta testing StoryKit, an AI iPhone app that creates 'personalized children's stories' - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2026/07/21/meta-testing-storykit-an-ai-iphone-app-that-creates-personalized-childrens-stories/
Meta is testing an AI bedtime story app for people with no imagination | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/07/21/meta-is-testing-an-ai-bedtime-story-app-for-people-with-no-imagination/
「StoryKit」は子どもごとにパーソナライズされた物語を作るアプリです。
アプリでは、まずキャラクターを選択。
続いて、「魔法の森」「はるか彼方の銀河系」など舞台を設定したのち、「優しさ」「勇気」「共感」など作中に盛り込む要素を選びます。
するとAIが物語を生成します。
作成できるフォーマットは「解説と楽譜のあるイラストページをめくっていく『絵本』」「車内やお風呂、寝る前に画面なし＆ハンズフリーで聞ける『オーディオブック』」「自分が語り手になってスマホで全文を読める『読み聞かせ』」「書き込みをしたり一緒に寝たり友達に見せたりできる『印刷可能PDF』」の4種類となっています。
App StoreおよびGoogle Playのページ自体はアクセス可能ですが、今のところダウンロードして利用可能なのは一部地域に限定されていて、まだテスト中とみられます。
StoryKit: AI Bedtime Stories App - App Store
https://apps.apple.com/lc/app/storykit-ai-bedtime-stories/id6761138926
StoryKit: AIで作るおやすみ前の物語 - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meta.littledreamwright&hl=ja
・関連記事
Meta AIが10代の自殺・自傷リスクを検知して保護者に通知する機能を導入、危険な会話を見つける専用AIも開発 - GIGAZINE
MetaがAIで触って遊べるインタラクティブアイテムを作成・共有・発見できるソーシャルアプリの「Pocket」をリリース - GIGAZINE
MetaがGIFアニメも作れる画像生成AI「Muse Image」をリリース＆音声付き動画を生成できる「Muse Video」も発表される - GIGAZINE
Metaが独自開発AI「Muse Spark 1.1」を発表、Claude Opus 4.8と同等のベンチマークスコア - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ソフトウェア, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Meta has released 'StoryKit,' an app tha….