2023年10月21日 17時30分 乗り物

スマホと接続して車内でアプリが使えるCarPlayやAndroid Autoのユーザーはほとんどラジオばかり聴いているという調査結果、一方「車でラジオなんて何年も聴いていない」という声も



Appleが展開する「CarPlay」は、iPhoneと車載ディスプレイを接続するシステムです。2014年に発表されて以来、多くの自動車メーカーに採用されるようになっているCarPlayですが、CarPlayユーザーはほとんどラジオしか聴いていないという調査結果が公開されました。



In-Car Listening and Infotainment Systems - Edison Research

https://www.edisonresearch.com/in-car-listening-and-infotainment-systems/





People with CarPlay are mostly just listening to AM/FM radio - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/10/20/carplay-am-fm-radio-data/



車載インフォテインメントとスマートフォンを接続するための規格には、AppleのCarPlayとGoogleのAndroid Autoがあり、さまざまな自動車メーカーがこれらの規格を採用しつつあります。スマートフォンと車載システムを接続することで、スマートフォンで使えるアプリが気軽に車内で使えるようになり、ユーザーの自動車内でのオーディオ体験も変化しているものと思われます。



調査会社のEdison Researchは、アメリカで暮らす13歳以上の人々を対象に、自動車内でのオーディオ体験に関するアンケート調査を実施しています。調査結果をまとめたのが以下のグラフで、上のグラフがCarPlayもAndroid Autoも搭載していない車両ユーザーがどのようなオーディオ体験に時間を費やしているかを表したもので、下のグラフはCarPlayとAndroid Autoのいずれかを搭載している車両ユーザーががどのようなオーディオ体験に時間を費やしているかを表したもの。





CarPlayもAndroid Autoも搭載していない車両ユーザーの場合、オーディオ体験の67%をAM/FMラジオの再生(紺色)に割いている模様。その他、ストリーミングで音楽再生(黄緑色)する割合が9%、衛星ラジオサービスのシリウスXMラジオ(ピンク色)を再生する割合が12%、ポッドキャスト(水色)を再生する割合が4%、その他(灰色)が8%です。なお、その他にはCDなどでの音楽再生が含まれる模様。



一方、CarPlayあるいはAndroid Autoを搭載している車両ユーザーの場合、オーディオ体験の48%をAM/FMラジオの再生に割いている模様。CarPlayもAndroid Autoも搭載していない車両と比べると割合は下がるものの、CarPlayあるいはAndroid Autoを搭載している車両でもラジオの人気が非常に高いことがわかります。その他、ストリーミングで音楽を再生する割合が18%、衛星ラジオサービスのシリウスXMラジオを再生する割合が19%、ポッドキャストを再生する割合が7%、その他の方法でオーディオを再生する割合が10%です。



CarPlayあるいはAndroid Autoを搭載した車両の場合、そうでない車両と比べてストリーミングで音楽を再生する時間が約2倍になっているとEdison Researchは指摘。それでもかなりの割合でラジオが再生されており、シリウスXMラジオを含めれば、オーディオ再生の65%がラジオの再生に費やされているということになります。





自動車の中でのオーディオ環境にはさまざまな選択肢が登場しつつあるものの、依然としてラジオがドライバーに好まれているとEdison Researchは指摘。



一方で、Apple関連メディアの9to5Macのコメント欄では、「最後にラジオを聴いたのがいつだったか思い出せないレベルなのでこの調査結果には驚きです」「私が最後に意図的にラジオを聴いたのは7年前です」「この調査結果はラジオ広告代理店により資金提供されたものであろうことは驚くべきことではありません」と、調査結果に疑問を呈するコメントが多数寄せられていました。ただし、「長距離移動する際には公共ラジオのオーディオブックを聴いています」「40代半ばですが、音楽アプリに切り替えることができていません。CarPlayを持っていますが、週に数回しか使いません。DJがランダムに音楽を流すラジオのスタイルが好みです」といったラジオ肯定派の意見もいくつか確認することができました。