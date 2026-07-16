2026年07月16日 12時17分 ハードウェア

個人PC向けメモリ第4の選択肢として期待されるCXMT製メモリはオーバークロック耐性が低めであることが判明



世界的なメモリ不足が続く中、AppleやMSIなど複数の企業が中国企業「CXMT」のメモリをテスト中であることが報じられています。新たに、ASUS製マザーボードでCXMT製DDR5メモリが動作したことを示すスクリーンショットがXに投稿されました。同時に、CXMTメモリのオーバークロック耐性の低さも報告されています。





kingbank 2x24 6000c36 1.25 kit (cxmt 3gb dies) on asus c10a

manual oc to 8600c44 mt 100%



key characteristics of cxmt dies

- dont scale with voltage

- cant tighten timings

- silicon variance appears to be massive between batches

- not as strong as hynix when it comes to manual… pic.twitter.com/WNPRiHj233 — UNIKO's Hardware 🌏 (@unikoshardware) July 15, 2026



CXMT's DDR5 RAM isn't as performant or as consistent as SK hynix dies, early testing shows — reveals resistance to voltage scaling and inferior manual overclocking capabilities | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/ddr5/cxmts-ddr5-ram-isnt-as-performant-or-as-consistent-as-sk-hynix-dies-early-testing-shows-reveals-resistance-to-voltage-scaling-and-inferior-manual-overclocking-capabilities



PC向けメモリはMicron・Samsung・SK hynixの3社によって供給されており、AIによるメモリ需要の急増によってメモリ不足が生じています。CXMTは2016年に創設された中国企業で、DDR5メモリやLPDDR5メモリの開発を進めています。CXMTのDDR5メモリはメモリ不足に悩むPC業界の第4の選択肢として注目されており、すでに複数の企業がCXMT製メモリのテストを進めていることが報じられています。例えばMSIはCXMT製メモリを稼働させるためのBIOSを開発しており、DDR5-8200での高速動作に成功したことが明らかになっています。



MSIが中国製DDR5メモリ向けのベータ版BIOSをリリースしDDR5-8200での動作が可能に、CXMTがMicron・Samsung・SK hynixに代わる選択肢となるか - GIGAZINE





台湾のIT系ニュースサイト・UNIKO's Hardwareが新たに、ASUSから得たとする「CXMT製メモリがASUSのマザーボードで動作する様子を記録したスクリーンショット」を公開しました。





テストPCはCXMT製メモリチップを搭載したKingbank製メモリモジュールを搭載。スクリーンショットを確認すると、ASUS製マザーボード「ROG CROSSHAIR X870E APEX」に1枚当たり24GBのDDR5メモリを2枚挿してPCを起動していることが分かります。





DDR-6000のメモリモジュールを8600 MT/sにオーバークロックすることに成功。メモリテストにも合格しています。





UNIKO's Hardwareによると、「電圧を上げてもクロック周波数が伸びない」「メモリタイミングの調整がうまくいかない」「製品ごとのバラつきが大きい」「手動オーバークロックではSK hynix製メモリの方が優秀」「同じクロックではSK hynix製メモリの方が高性能」といった特徴も見られたとのこと。ただし、これらはオーバークロックを実行した際の特徴であり、定格動作させる場合は問題にならない可能性があります。



なお、CXMT製メモリを巡っては「AppleがCXMT製メモリをテスト中」という報道もあります。CXMTはアメリカ政府によって中国軍事企業リストに登録されていますが、Appleはアメリカ政府に対して契約の容認を求めているとのことです。



Appleが中国半導体メーカーCXMTのメモリチップをテスト中、アメリカ政府に利用容認を働きかけか - GIGAZINE

