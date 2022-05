IntelとAMDが輸出を禁止したロシアで代用される中国産x86チップとは？

2022年2月にウクライナへ侵攻したことを世界中から非難されているロシアは、IntelやAMDなど主要なプロセッサーメーカーから半導体製品の輸出および販売を禁止されています。そのため、ロシアでは新しいデスクトップPC向けCPUとして、中国産の x86 チップの導入が進められているとのことです。 Российско-китайская компания выпускает материнскую плату на базе китайского чипа Zhaoxin / Habr https://habr.com/en/company/selectel/blog/664258/ Export bans prompt Russia to use Chinese x86 CPU replacement • The Register https://www.theregister.com/2022/05/19/export_bans_prompt_russia_to/ ロシアと中国に本社を持つ電子機器メーカーのDannieは、2022年5月に「 MBX-Z60A 」という新しいデスクトップPC用マザーボードを発売しました。このマザーボードは、台湾のVIA Technologiewと上海市が共同出資したチップメーカー・上海兆芯集成電路有限公司(Zhaoxin)が作ったx86チップをサポートするように設計されているとのこと。

2022年05月23日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

