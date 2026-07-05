2026年07月05日 14時40分 アニメ

2050年の渋谷を舞台にした近未来SFアニメ『レベルロボチカ』ティザーPV公開、総監督：大沼心＆シリーズ構成：吉上亮＆テーマ・挿入歌：梶浦由記らメインスタッフ情報も解禁



あらゆる人間に快適で幸福な人生が約束されて“幸福度”世界一となった2050年の渋谷を舞台に描かれる近未来SFアニメ『レベルロボチカ』のティザーPVとティザービジュアルが公開されました。



RE:BEL ROBOTICA

https://rebelrobotica-anime.com/



公開されたティザービジュアルは、渋谷スクランブル交差点にたたずむ謎の少女・リリィが描かれたもの。





そしてティザーPVはこんな感じです。



オリジナルアニメーション「レベルロボチカ」ティザーPV／Trailer【2027 ON AIR】 - YouTube





総監督は『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』シリーズや『プリンセッション・オーケストラ』などの監督を務めた大沼心さん。シリーズ構成は本作の原案を担当したSF作家でアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』のノベライズや特撮『ウルトラマンアーク』『ウルトラマンオメガ』の脚本など幅広く手がけている吉上亮さん。テーマ・挿入歌は『魔法少女まどか☆マギカ』や『Fate/stay night [Heaven's Feel]』などを手がける梶浦由記さん。アニメーション制作は『夜桜さんちの大作戦』『プリンセッション・オーケストラ』『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』などを手がけてきたSILVER LINK.が担当します。



各スタッフからのコメントは以下の通りです。



総監督 大沼心さん：

原作の世界観はお借りしつつ、ストーリーは完全新作と言うちょっと特殊な形となっている本作ですが、その分ドラマで有ったり心情表現で有ったり、だいぶ踏み込んだ形で表現させて頂いてます。

Mika さんの美麗で繊細な表現をどう映像にうまく落とし込めるか色々チャレンジしつつもまとめきりたいと思っています。

応援よろしくお願いします！



シリーズ構成 吉上亮さん：

「レベルロボチカ」のアニメ化で目指したのは、原作者の Mika Pikazo さんが描き出す、見るものの感情を刺激して止まない類まれな創造性を作品全体に反映することです。

線、色彩、効果はもちろん、ストーリー、キャラクタードラマ、セリフに至るまで Mika さんの感性が宿るように会話を重ね、試行錯誤を繰り返し、大沼心総監督と一緒に「レベルロボチカ」を制作しています。

放映を楽しみにお待ちください。



テーマ・挿入歌 梶浦由記さん：

お話をいただいてすぐにまずシナリオを拝読しましたが、タイトル、Mika Pikazo さんの華やかな世界観、出会った途端に何と吸引力のある物語かと、ワクワクいたしました。

お声をかけていただけたこと、とても光栄に思っております！



本作はVTuber・輝夜月のキャラクターデザインや『Fate/Grand Order』ゲーム内イラストなど数々のアートワークで活躍しているイラストレーター・Mika Pikazoさんが2017年夏に頒布した同人誌が原作にあたります。



#オリジナル RE:BEL ROBOTICA - Mika Pikazoのイラスト - pixiv

https://www.pixiv.net/artworks/64304258



なお、『ストライク・ザ・ブラッド』の三雲岳斗さん執筆の『RE:BEL ROBOTICA―レベルロボチカ―』、および吉上さん執筆の『RE:BEL ROBOTICA 0―レベルロボチカ 0―』が小説として刊行されています。



Amazon.co.jp: ＲＥ：ＢＥＬ ＲＯＢＯＴＩＣＡ －レベルロボチカ－ (新潮文庫nex ん 3-2) : 三雲 岳斗, Ｍｉｋａ Ｐｉｋａｚｏ, ＡＲＣＨ: 本





Amazon.co.jp: ＲＥ：ＢＥＬ ＲＯＢＯＴＩＣＡ ０ －レベルロボチカ ０－ (新潮文庫nex ん 3-1) : 吉上 亮, Ｍｉｋａ Ｐｉｋａｚｏ, ＡＲＣＨ: 本





アニメ『レベルロボチカ』は2027年放送です。



©Mika Pikazo,吉上亮,ARCH／RE:BEL ROBOTICA Animation Unit

