2026年07月02日 13時30分 ゲーム

PS3とPS Vitaのオンラインストアが2027年でサービス終了決定



PlayStation.Blogで「PS3およびPS Vita向けPlayStation Storeに関するお知らせ」という記事が公開され、PlayStation 3(PS3)向けPS Storeが一部の国・地域において2026年より順次終了し、その後2027年に全世界でPS3およびPS Vita向けPS Storeを終了することが発表されました。



PS3®およびPS Vita向けPlayStation®Storeに関するお知らせ – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2026/07/01/20260701-ps3-psvita-psstore-announcement-o/



PS3は2006年に発売した家庭用ゲーム機で、次世代ハードのPlayStation 4(PS4)が2013年に登場した後、PS3は2017年に全モデルが生産終了となっています。その後、2021年にはPlayStationが公式サイトの「重要なお知らせ」ページを更新し、PS3およびPlayStation Vita(PS Vita)でのコンテンツの新規購入機能を2021年夏をもって終了することを発表しました。



PlayStation公式がPS3・Vita・PSP向けの新規コンテンツ購入機能を2021年夏に終了すると正式発表 - GIGAZINE





しかし、ユーザーから強い反発があった結果、発表から約1か月後にはPS3・Vita・PSP向けのPlayStation Store閉鎖は撤回されました。当時社長兼CEOを務めていたジム・ライアン氏は「この判断は誤っていたとの結論に至りました。このたび、多くのプレイヤーの皆さんが今後もPS3およびPS Vitaでクラシックゲームを購入できることを強く望んでおられることがわかりましたので、継続のための解決策を見つけることにいたしました」と述べました。



「PS3・Vitaのオンラインストア閉鎖は間違いだった」としてサービス提供の継続が決定 - GIGAZINE





PSPについては2021年7月2日をもって新規コンテンツの購入機能がすべて利用できなくなりましたが、PS3とPS Vitaについては一部決済機能が制限されつつも、ウェブマネーを利用したチャージなどで購入自体は継続できていました。



しかし、2026年7月1日のPlayStation.Blogでは改めて、PS3およびPS Vita向けPlayStation Storeが閉鎖されることが発表されました。





メキシコ、ホンジュラス、ニカラグアでは2026年8月よりPS3向けPlayStation Storeを終了し、そのほかの中南米および中東の一部の国・地域では2026年後半からPS3向けPlayStation Storeが順次終了となります。その他のすべての国・地域では2027年7月にPS3およびPS Vita向けPlayStation Storeが終了します。なお、購入済みのコンテンツについては「サービス終了後も当面の間、引き続きダウンロードいただけます」とあり、PlayStation Storeが利用できなくなったからといってダウンロードできなくなることはありません。



PlayStation Store閉鎖の理由については、最新の購入・決済システムへの対応がPS3およびPS Vitaにおいて最新のシステム更新に必要な要件を満たすことが困難になっていることが挙げられています。



ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のコンテンツコミュニケーション担当シニアディレクターであるシド・シューマン氏は「今回のお知らせは、PS3およびPS Vitaをご愛用いただいていたユーザーの皆さんにとって、残念なお知らせとなることを認識しています。PS3とPS VitaはいずれもPlayStationの歴史を築いてきた重要な存在であり、今回の決断は私たちにとっても決して容易なものではありませんでした。今後を見据え、より多くのプレイヤーが現在利用しているデバイスにおいて最高のゲーム体験をお届けできるよう、これからも一層尽力してまいります。PlayStationを支え続けてくださっているプレイヤーの皆さんに、心より感謝申し上げます。私たちはこれからも遊びの限界に挑戦し続け、新たなゲーム体験をお届けできるよう取り組んでまいります。これからも皆さんとともに、新たなゲームの世界や冒険を歩んでいけることを願っております」と語りました。

