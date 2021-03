2021年03月30日 09時54分 ゲーム

PlayStation公式がPS3・Vita・PSP向けの新規コンテンツ購入機能を2021年夏に終了すると正式発表



PlayStationが公式サイトの「重要なお知らせ」ページを更新し、PlayStation 3(PS3)およびPlayStation Vita(PS Vita)でのコンテンツの新規購入機能を2021年夏をもって終了することを発表しました。



2021年3月30日付けでPlayStation公式が「重要なお知らせ」ページを更新し、PS3およびPS Vitaでのコンテンツの新規購入を終了すると発表しました。PS3は2021年7月2日(金)、PS Vitaは2021年8月27日(金)にコンテンツの新規購入機能が使えなくなります。





また、PSPは2016年3月末の時点でPlayStation Storeにおける新規コンテンツの購入機能が終了していたものの、PSPで利用可能なコンテンツをPS VitaやPS3、PC、モバイルなどでPlayStation Storeにアクセスして購入し、PSPにコンテンツを転送して楽しむことができました。しかし、この機能も2021年7月2日(金)をもって利用できなくなります。





なお、PS3、PS Vita、PSPでPlayStation Storeやコンテンツ購入機能が終了したあとにも利用できる機能は以下の通り。



・過去に購入したゲームタイトルの再ダウンロード

・過去に購入したビデオ/メディアコンテンツへのアクセス

・ゲームやPlayStation Plusのコード番号の引き換え

・PS Plusで入手したゲームタイトルの再ダウンロードとプレイ(サービスへの加入を継続している場合)



購入機能のサービス終了に伴い利用できなくなる機能は以下の通り。



・ゲーム/ビデオコンテンツを含むPS3、PS Vita、PSPのデジタルコンテンツの購入

・PS3、PS Vita、PSPからのゲーム内課金

・PS3、PS Vita、PSPでのPS Storeのサービスまたは購入機能の終了後は、プレイステーション ストアカード/チケットを使用したウォレットへのチャージができなくなります。PlayStation Networkウォレットの残高はPSNアカウントに残りますが、ウェブ上のPS Store、PlayStation App、PlayStation 4およびPlayStation 5からPS4とPS5の製品を購入する際にしか利用できません。



すでに所有しているゲームはダウンロードリストからいつでも再ダウンロードが可能。また、ウェブ上のPlayStation StoreあるいはPlayStation App、PS4、PS5からクロスバイコンテンツを購入すれば、PS3・PS Vita・PSP版にアクセスすることができます。



さらに、PS3、PS Vita、PSPで購入したビデオコンテンツはいつでも再ダウンロードできるだけでなく、PS3、PS4、PS5のマイビデオアプリまたはモバイル向けのPlayStation Videoアプリからいつでも視聴可能です。