2026年06月27日 20時30分 動画

合体ロボットアニメ『獣王無神ダンデヴァイン』ティザーPV公開、グッドスマイルカンパニー創業25周年プロジェクト「合体神シリーズ」第1弾作品



フィギュアメーカー・グッドスマイルカンパニーの創業25周年プロジェクト「合体神シリーズ」の第1弾作品となるTVアニメ『獣王無神ダンデヴァイン』のティザーPVが公開されました。



TVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』

https://gattaishin.com/dandivine/





【ティザーPV】TVアニメ『獣王無神ダンデヴァイン』 - YouTube





作品のあらすじは以下の通り。



合体ロボット「ダンデヴァイン」が謎の敵「アポスドール」を撃退して20年。

世界は平和だったが、ダンデヴァインの玩具化で一世を⾵靡した「おもちゃメーカー・キャスガ」はダンデヴァインに依存し過ぎの結果、経営悪化の一途をたどりつつあった。

平和を乱してでもダンデヴァインの復活を願うキャスガ社⻑の「静寂弦⼗郎(しじまげんじゅうろう)」。

そんな彼の願望が天に届いたか、再び東京にアポスドールが現れる。

20年間何事もなく平和に浸りきった⼈々は⼤パニックに陥る。

皆が逃げ惑う中、かつてメインパイロットだった叔⽗「⿊岩勇作(くろいわゆうさく)」に誘われ、ダンデヴァインに乗り込む⾼校⽣「静寂戟刃(しじまげきは)」。

果たして、新たに現れたアポスドールの目的は何なのか？

キャスガは再び玩具業界の覇権を⼿にするのか？

新たなる戦いが幕を開ける！



「合体神シリーズ」は、合体ロボット文化を未来に伝えるために、グッドスマイルカンパニーのホビーレーベル「メカスマ」とロボットを愛するクリエイターが集結し、企画段階から玩具とアニメーションを完全連動させるプロジェクト。一時的なブームではなく、毎年新作と合体ロボットトイを継続して世の中に送り出し、「合体」をテーマにした異なる作品を展開し続けることで、ファンの思い出とともに、これまで積み重ねられてきた合体ロボット文化を未来へと継続させ、ロボットアニメの「新たな定番」を創り上げることを目指すとのこと。



【合体神シリーズ】プロジェクトティザーPV - YouTube





TVアニメ『獣王無神ダンデヴァイン』は2026年10月放送開始予定です。



©グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project

