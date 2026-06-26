ゲーム

無料で「Half-Life 2」をブラウザでプレイできるようにした非公式移植版「web hl2」


Valveが開発したシューティングゲーム「Half-Life 2」が非公式にブラウザへ移植されました。

HALF-LIFE 2 - OpenGLES
https://hl2.slqnt.dev/

ブラウザ移植版「web hl2」は上記のリンクからアクセスできます。

通常のプレイのほか、「コンソール」機能も利用できるとのこと。


このプロジェクトを披露したのは高校生開発者のslqnt氏。わずか3カ月で作成したそうです。


公開からすぐにSNSで拡散され、話題となりました。


ただ、Half-Life 2はValveが著作権を持っているため、このプロジェクトはいずれ削除される可能性があります。

HALF LIFE 2 BROWSER PORT OUT NOW - YouTube


Half-Life 2はSteamにて定価1200円で販売されています。記事作成時点では80％オフの240円です。

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in ゲーム, Posted by log1p_kr

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