無料で「Half-Life 2」をブラウザでプレイできるようにした非公式移植版「web hl2」
Valveが開発したシューティングゲーム「Half-Life 2」が非公式にブラウザへ移植されました。
HALF-LIFE 2 - OpenGLES
https://hl2.slqnt.dev/
ブラウザ移植版「web hl2」は上記のリンクからアクセスできます。
通常のプレイのほか、「コンソール」機能も利用できるとのこと。
このプロジェクトを披露したのは高校生開発者のslqnt氏。わずか3カ月で作成したそうです。
https://t.co/NJ2wszUVwH— slant (@slqntdev) June 24, 2026
half life 2 port released, playable at https://t.co/fAQ94F60aO
公開からすぐにSNSで拡散され、話題となりました。
A fully playable browser version of Half-Life 2 has just been released to the public. You don't need to download anything, just open the site and play! The webport was created by Slqnt and 98006 in just three months! pic.twitter.com/x88rMgWhxd— Gabe Follower (@gabefollower) June 25, 2026
ただ、Half-Life 2はValveが著作権を持っているため、このプロジェクトはいずれ削除される可能性があります。
HALF LIFE 2 BROWSER PORT OUT NOW - YouTube
Half-Life 2はSteamにて定価1200円で販売されています。記事作成時点では80％オフの240円です。
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in ゲーム, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article 'Web HL2' is an unofficial browser-based….