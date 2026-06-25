2026年06月25日 13時53分 ネットサービス

Bunny DNSがクエリ課金を廃止し500ドメインまで無料に、スマートルーティングや監視も追加料金なしで利用可能



CDNや動画配信、ストレージなどを提供するエッジプラットフォームのBunnyが、DNSサービス「Bunny DNS」のクエリ課金を廃止し、1アカウント当たり最大500ドメインまで無料でDNSホスティングできるようにしたと発表しました。



We’re making Bunny DNS free

https://bunny.net/blog/were-making-bunny-dns-free/





Bunnyは世界中に配置したサーバーからウェブサイトや動画などのコンテンツを配信し、ユーザーに近い場所からデータを届けることで表示速度を高めるサービスを展開しています。DNSはユーザーをどの拠点やサーバーへ案内するかを決める入口であり、CDNの性能にも深く関わるため、BunnyはDNSに力を入れてきました。



Bunnyは2022年にDNSサービスの「Bunny DNS」を発表。単にドメイン名とIPアドレスを対応させる基本的なDNSは無料にしつつ、JavaScriptでDNS応答を制御できる「Scriptable DNS」については、従来型のDNS事業者同様にクエリ単位の課金となっていました。





今回の変更により、Bunny DNSでは標準的なDNSクエリだけでなく、Scriptable DNSやヘルスモニタリングも追加料金なしで利用できるようになりました。最大500のDNSゾーンを無料で管理でき、クエリ数の上限やリクエスト単位の課金はありません。Bunnyの利用自体に月額1ドル(約162円)の最低利用料金があるものの、DNSの利用量に応じた追加料金は発生しないというわけです。



無料化に加えて、BunnyはDNSをほかの自社サービスへつなぐ入口としても位置付けています。別のDNSサービスから移行する場合、よく使われるレコード名や種類を自動で読み取ってDNSゾーンを復元する自動スキャンを利用可能。BIND形式のゾーンファイルをアップロードして移行する方法も用意されています。





今回の発表では、Bunny DNSをBunny CDNやBunny Shieldと連携させる機能として、DNSレコードからCDNを有効化できる「1-Click Acceleration」が紹介されています。Bunnyによると、背後でBunny CDNの配信設定であるPull Zoneが作成され、通信をBunnyのエッジネットワークへ流せるようになるとのこと。また、攻撃対策を追加したい場合は「1-Click Security」でBunny Shieldを有効化し、一般的な攻撃手法やDDoS攻撃をエッジ側で処理できると説明されています。



さらにこれまでBunny DNS自体に加えられてきた改良にも触れられています。IPv4とIPv6の両方で名前解決できるデュアルスタック対応、DNSの改ざん検知に役立つDNSSEC、接続先や接続方法の情報をDNSで伝えられるHTTPSレコードやSVCBレコード、証明書検証に使えるTLSAレコードなどをサポートしているほか、A・AAAA・CNAMEレコードの監視、重み付けルーティング、地域や遅延に基づくルーティング、障害時の自動切り離しといった機能も用意されてきました。今回の無料化後もこうした高度な機能を引き続き無料で利用可能とのこと。



BunnyはDNSの使用量課金をなくして自社プラットフォームと深く統合することで、開発者が予期しにくい制限を気にせず高速で安全なアプリケーションを構築できるようにしたいと述べています。