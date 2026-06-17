2026年06月17日 11時35分 ソフトウェア

「Android 17」がリリースされる、「アプリバブル」「ポスト量子暗号」「スクリーンリアクション」「インタラクティブPiP」など機能盛りだくさん



2026年6月16日、「Android 17」がリリースされました。任意のアプリをフローティングバブルに変換できる「アプリバブル」、アプリのメモリ制限を厳しく適用して制限を超えるプロセスを強制終了する機能、自分の姿を録画すると同時にスマートフォンの画面をキャプチャできる「スクリーンリアクション」などが実装されています。



Android Developers Blog: Android 17 is here

https://android-developers.googleblog.com/2026/06/Android-17.html



Android 17 has new features for productivity, gaming and security

https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/android-17-features/



Android 17ではマルチタスク機能が強化されています。



「アプリバブル」は、ランチャー上でアプリアイコンを長押しすることで任意のアプリをフローティングバブルへ変換する機能です。フローティングバブルから素早くアプリを呼び出して利用できます。この機能はスマートフォン、折りたたみ端末、タブレットで利用可能。タブレットおよび折りたたみ端末では、システムタスクバーに専用の「バブルバー」が追加され、フローティングアプリバブルの整理、切り替え、ドッキングが可能になります。





デスクトップ環境では、従来の読み取り専用PiPウィンドウとは異なり常に最前面に表示されながら完全に操作可能な「インタラクティブなPiP」が提供されます。



また、あるデバイスで実行していたタスクを別のデバイスへ引き継ぐ新機能「Continue On」も実装されました。ユーザーはタブレットのタスクバーからスマートフォンで最後に開いたアプリを確認してワンタップでアプリを起動できます。アプリからウェブへの移行にも対応しており、端末にアプリがインストールされていない場合はウェブ版へフォールバックできます。



Androidデバイス間でタスクを移動できる新機能「Continue On」 - GIGAZINE





内カメラを使って自分の姿を録画すると同時にスマートフォンの画面をキャプチャできる「スクリーンリアクション」機能も実装されました。Googleは「グリーンバックを使ったり、アプリを切り替えたりすることなく、ウェブサイト、アプリ、話題の動画に自分の考えや感想を簡単に投稿できます。とても簡単です」と紹介しています。





このほか、アプリのパフォーマンスにも大きな改善が施されています。





1つはアプリのメモリ制限で、システムがデバイスの総RAM容量に基づく厳格なアプリメモリ制限を適用し、制限を超えたプロセスを即座に終了させます。



もう1つはシステムの切り分け機能で、短期間稼働するシステムと長期間稼働するシステムを分離することでCPU使用率や消費電力、UIのカクつきを大幅に削減します。



セキュリティも強化されました。これまでアプリは連絡先や正確な位置情報、メディアなどへアクセスするために広範かつ永続的な権限を必要としていましたが、Android 17ではユーザーが明示的に選択したデータに対してのみ、一時的かつセッション単位のアクセス権を付与します。例えば連絡先へのアクセスであれば、連絡先全体ではなく、特定のメールアドレスや電話番号にのみアクセスを許可するといった具合です。



次世代のセキュリティ「ポスト量子暗号」にもAndroid 17は対応しています。対応デバイスではハードウェア内でML-DSA鍵を生成し、量子耐性のある署名を作成できます。従来型署名とML-DSA署名を組み合わせてアプリ配信を保護するv3.2 APK Signature Schemeも導入されます。



Android 17はPixel 6以降のPixelデバイスで利用可能になっています。

