2026年06月08日 11時35分 メモ

Metaの「テントの中にデータセンターを設立する」という計画の詳細が明らかに



MetaがAI向け計算基盤の構築を急ぐ中、オハイオ州ニューオールバニー近郊で耐候性テントを使ったAIデータセンターを運用していることが報じられました。テントはMetaが「迅速展開構造」と呼ぶもので、従来型の建物より短期間で設備を立ち上げる狙いがあります。



Meta steals a tactic from Tesla and builds data centers in tents | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/04/meta-steals-a-tactic-from-tesla-and-builds-data-centers-in-tents/



データセンター展開を追跡するCleanviewの創業者マイケル・トーマス氏によると、Metaはニューオールバニー近郊で6基のAIデータセンターを最近建てられたテント内で稼働させているとのこと。トーマス氏はXに建設中および完成後の写真を投稿し、Metaが当初の建物建設計画を見直し、迅速展開構造を採用したようだと述べています。



Meta is building dozens of massive tents at campuses across the US, sticking billions of dollars of chips inside, and powering them with off-grid turbines.



The AI race has officially entered its Mad Max phase.



Over the last month, I reviewed hundreds of documents and satellite… pic.twitter.com/U8yDZUlEO0 — Michael Thomas (@curious_founder) June 4, 2026



トーマス氏が確認した市の許可書類では、Metaは4月から6月にかけて12万5000平方フィートのテント5基の建設を開始しました。一方、ニューオールバニーで当初計画に基づいて建設された最初の5棟は、完成まで約2～3年かかったとされています。





こうした耐候性テントをGPUクラスタの収容に使い、データセンターを数年ではなく数カ月で稼働させるという方針は、以前にも報じられていました。当時、マーク・ザッカーバーグCEOは、コンクリート製の建物を4年かけて建設するのではなく、耐候性テントの中にネットワークとGPUクラスタを構築する手法を説明していました。



MetaはテントにGPUクラスタを詰め込んでAIデータセンターの工期を短縮している - GIGAZINE





TechCrunchによると、Metaは建設期間を半分に短縮するために、オハイオ州ニューオールバニー郊外に6基のテントを建設しました。投稿された衛星画像では構造物がすでに建てられていることが示され、内部には数十億ドル相当とみられるAIチップが収容されるとされています。



この施設は、近くに設置された200メガワットのモジュール式ガスタービンで電力を供給されているとも報じられています。Mashableによると、Metaはデータセンターに電力を供給するオフグリッド発電所を建設する10年契約を結んでおり、発電所の建設は前年に始まり、ほぼ完成しているとのことです。



Metaはテネシー州のAIデータセンター拠点でもテント型データセンターを建設しているとされています。AI製品を支えるデータセンター建設を巡っては、大手テクノロジー企業が資本支出を大幅に増やす一方、反発や通常の行政手続きによって一部の計画に遅れが出ているとも報じられています。

