2026年06月05日 15時00分 AI

アメリカの名門カリフォルニア大学バークレー校でAI利用の拡大と数学力低下が顕著になって落第者が激増



カリフォルニア大学バークレー校はアメリカ最高峰の大学として名高く、コンピューターサイエンスやAIなどの分野でアメリカを代表する研究拠点となっています。ところが、そんなカリフォルニア大学バークレー校のコンピューターサイエンスの授業で、AIの利用拡大と数学力の低下が顕著になっており、落第者が激増していると報じられました。



Failing grades soar as professors see greater AI usage, dwindling math skills in UC Berkeley computer science classes | Academics | dailycal.org

https://www.dailycal.org/news/campus/academics/failing-grades-soar-as-professors-see-greater-ai-usage-dwindling-math-skills-in-uc-berkeley/article_16fad0bf-02cb-4b8c-8d88-888ffd9f8608.html



カリフォルニア大学バークレー校のオンライン授業検索・履修計画プラットフォームであるBerkeleytimeによると、2026年の春学期にはコンピューターサイエンスの講義である「CS10：コンピューティングの美しさと喜び」で学生の35.3％、「CS61A：コンピュータプログラムの構造と解釈」で学生の10.6％がF評価(落第)を受けたとのこと。



2025年春学期と2024年春学期には、どちらのクラスもF評価の割合が10％を超えることはありませんでした。また、カリフォルニア大学バークレー校の電気工学・コンピュータ科学科の成績評価ガイドラインでは、CS10やCS61Aを含む下級科目を受講する学生のうち、D～F評価を受けるのは7％にとどめるべきだとされています。ガイドラインでは下級科目の一般的なGPAは2.8～3.3の範囲になるとされていますが、2026年春学期のCS10とCS61Aの平均GPAは2.3でした。





CS10とCS61Aを担当したカリフォルニア大学バークレー校のダン・ガルシア教授は、これらの異常に高い落第率の主な原因は学生がChatGPT・Claude・GeminiといったAIモデルを使用することによる、「学業上の不正行為の大幅な増加」にあると考えています。ガルシア氏によると、2026年春学期のCS10の講義では、約30人の学生が持ち帰り試験で不正行為をしていることが発覚したとのこと。



ガルシア氏は、「不合格となった学生の中には不正行為が発覚し、追及され、学生行動センターに送致されたケースもあります。しかし他のケースでは、学生が大規模言語モデルに頼り過ぎて試験の時に準備ができていないという場合もあります」と述べました。



なお、ガルシア氏の講義では相対評価ではなく絶対評価が導入されており、一定の基準を超えれば人数にかかわらず単位が与えられます。ガルシア氏は定められた割合に応じてA評価を受ける人数を制限することに反対しており、教師はあらかじめ成績の基準値を公開し、すべての学生がA評価を取れるように指導するべきだとの見解を示しています。





ガルシア氏は落第者が急増した理由についてAIの利用拡大を挙げましたが、同時に学生の基礎的な数学力が低下していることも問題だと指摘しています。カリフォルニア大学バークレー校のギリージャ・ラナデ准教授も同じ懸念を抱いており、実際にラナデ氏が2026年春学期に担当した「EECS27：工学における最適化モデル」の講義でも、学生の前提となる数学的スキルが不足していたとのこと。



ラナデ氏が教えた2026年春学期のEECS27の落第率は16.8％であり、ガイドラインで上級科目の典型的なD～F評価率だと定められている5％をはるかに上回っていました。以下のグラフは、左から順にCS10・CS61A・EECS27の落第率を表したもので、2026年春学期(Spring 2026)の落第率が2025年春学期(Spring 2025)・2024年春学期(Spring 2024)・典型的な落第率(Typical)と比較して急増していることがわかります。





EECS27の受講生は、線形代数やベクトル解析などの授業を履修済みであることが前提となっていました。ところが、ラナデ氏がオフィスアワー(教授陣が学生の質問を受け付ける時間)に聞いたところでは、多くの学生は線形代数に苦労していました。ある学生は、大学で受講した線形代数の授業ではインターネットやAIの利用が自由だったと語ったそうです。



2026年5月25日にはカリフォルニア大学の教員らが、大学運営陣などに宛てた教育体制に関する公開書簡を発表しました。ガルシア氏とラナデ氏を含む1000人以上の教員が署名したこの書簡では、2027年の入学試験からSTEM専攻の志願者に対し、全米共通学力試験である「SAT」「ACT」の数学スコア提出を再び義務付けるよう求めています。



ラナデ氏は、AI時代の教授陣はより多くのことを教える必要があると強調し、学生には非常に競争の激しい世界でリーダーとなるために必要な、批判的思考力と分析的思考力を身につけてほしいと付け加えました。「私たちは、学生たちが将来的に社会に貢献できる立派な市民やリーダーとなるよう、しっかりと準備させていく必要があります。彼らはバークレーの学生なのですから」とラナデ氏は述べています。



ガルシア氏は、「同僚がよく使う『混乱は学びの汗だ』という言葉が大好きなんです。本当に素晴らしい言葉だと思います。多くの学生は、汗を流していないように思います」と語りました。

