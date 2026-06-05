2026年06月05日 11時38分 AI

Redditに宣伝コンテンツを大量投稿してChatGPTやGoogleのAI検索結果を操作する事例が増えている



Google検索の「AIによる概要」や「AIモード」のように、従来のブラウザ検索がAI検索に取って代わられつつあるため、通常の検索エンジン最適化(SEO)ではなくAI検索結果を最適化する「回答エンジン最適化(AEO)」が注目されています。「企業はAEOのためにRedditに宣伝コンテンツを大量投入してAI検索結果を操作している」と、テクノロジーメディアの404 Mediaが報じました。



Companies Are Using Reddit to Manipulate ChatGPT and Google AI Search

https://www.404media.co/companies-are-using-reddit-to-manipulate-chatgpt-and-google-ai-search/





AI is fueling Reddit's spam problem | Mashable

https://mashable.com/tech/ai-fueling-reddit-spam-problem



Google検索のAI検索機能(AIによる概要やAIモード)だけでなく、ChatGPTをはじめとするチャットAIの普及により、多くのユーザーが検索エンジンの代わりにAIを使ってさまざまな情報収集を行うようになりました。これに伴い、AOEを行う企業のコア戦略が「ブランドの宣伝を行うために報酬を受け取った人間のアカウントを使ってReddit上に宣伝コンテンツを大量投入する」というものに変化しつつあると、404 Mediaは指摘しています。





この理由は、ChatGPTやGoogle検索のAI検索機能にとって、Redditが最も頻繁に使用される引用元(情報源)のひとつだからです。



2026年5月の第5週、サプリメントやDIY生物学に焦点を当てたRedditのサブレディットであるr/biohackersのモデレーターが、「ペプチドやホルモン補充療法に関する投稿を制限する」と発表しました。これは、ペプチドやホルモン補充療法に関する製品を販売する企業に関する投稿が、組織的にコミュニティに投稿されていたことが明らかになったためです。



マーケティング企業はAOE対策にRedditに大量のコンテンツを投入するようになっており、404 Mediaはその一例としてAIマーケティング企業のRedRoverを挙げました。同社は企業向けにSEOやAEOサービスを提供しており、ホームページ上には「AIエージェントが大量のコンテンツを投入することで、Google・ChatGPT・Redditでのランキング向上を支援します。これにより、インターネットのあらゆる場所からあなたのサイトへのトラフィックが増加します」と書かれています。





404 Mediaの取材に対し、Redditのあるモデレーターは「この問題を取り締まるのが難しい理由は、アカウントが意図的に人間のように見せかけているから」と説明しました。宣伝コンテンツを投稿するアカウントは、過去の投稿履歴があり、自然に見えるエンゲージメントがあり、トラフィックの多いスレッド上で戦略的かつタイミングよくブランド名を言及しているそうです。



Redditは安全対策チームが自動化ツールを用いてこういった投稿を検知・削除していると説明しています。しかし、Redditのモデレーターは「手口が巧妙化しているため、自動化ツールよりもパターン認識に頼るケースが増えている」と指摘しました。



なお、Redditのスパムポリシーでは「繰り返し行われる、または一方的な大量投稿」のためにプラットフォームを利用することが禁じられています。Redditは海外メディアのMashableに対して、「Reddit全体のルールでは、スパムや偽コンテンツが厳しく禁止されています。社内の安全チームは、人間のレビューと高度な自動化ツールを活用して、これらのコンテンツを大規模に検出・削除しており、20年以上の実績があります。さらに、モデレーター向けに、スパム行為を行う可能性のあるユーザーを検出してアカウントを停止できる自動化ツールも提供しています」という声明を出しています。

