2026年06月04日 11時20分 スマホ

Appleは間もなくテキサス州でApp Storeの年齢確認システムをスタート



Appleはアメリカのテキサス州で施行されるアプリストア責任法に準拠するため、App Storeで未成年ユーザーを確認するための年齢確認システムを導入します。これにより、テキサス州では未成年ユーザーがアプリをダウンロードしたり、アプリ内課金を行ったり、アプリの重要な変更を適用したりするには、保護者の同意が必要となります。



Update for Apps Distributed in Texas - Latest News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=sg176nne





Apple Bringing App Store Age Verification to Texas as SB 2420 Takes Effect June 4 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/06/03/apple-app-store-texas-sb-2420/



Apple is bringing age verification to Texas this week | The Verge

https://www.theverge.com/tech/942761/apple-texas-age-verification-app-store



アプリストアに対してユーザーの年齢確認、保護者の承認の取得、開発者へのユーザーの年齢情報の提供を義務付けるというテキサス州法SB 2420(アプリストア責任法)が、アメリカのテキサス州で成立しました。



未成年者を守るための「子どもオンライン安全法」がテキサス州で成立、アプリDL・アプリ内購入時に年齢確認と保護者の同意をアプリストアに義務付け - GIGAZINE





テキサス州のアプリストア責任法と同種の年齢確認法の整備が世界的に進められていますが、AppleやGoogleといったアプリストアを運営する側の企業は、不満の声を上げています。



テキサス州のアプリストア責任法は2026年1月1日から施行される予定でしたが、GoogleおよびAppleは「ユーザーのプライバシーを脅かすもの」として、懸念を示していました。その結果、テキサス州のロバート・ピットマン連邦判事はアプリストア責任法に対する仮差し止め命令を出すこととなっています。



アプリストアに年齢確認を義務付けるテキサス州法の施行を連邦判事が仮差し止め - GIGAZINE





しかし、アメリカ第5巡回区控訴裁判所は、この仮差し止め命令の解除を命じたため、アプリストア責任法は2026年6月4日に施行されることとなりました。



これにより、テキサス州で新しく作成されたAppleアカウントは、「18歳未満の未成年者によるアプリのダウンロード、アプリ内課金、アプリ関連の重要な変更に、年齢確認および親または保護者の同意」が必要になります。親または保護者は、以前に子どものために承認したアプリに対する同意を取り消すことも可能。これらの変更は、現地時間の2026年6月4日から施行されることとなります。





開発者は、宣言年齢範囲APIを使用することで、18歳未満のユーザーのAppleアカウントの年齢カテゴリデータを要求することができます。重要な変更について、開発者はPermissionKitフレームワークの重要な変更APIを使用する必要があります。なお、アプリに重要な変更があったかどうかを判断するのは開発者の責任となります。保護者による同意の撤回について知るには、App Storeはサーバー通知を提供しており、開発者はこれを設定して、子どもまたは10代のデバイス上のアプリに対する同意が撤回されたことに関する通知を受け取ることが可能です。



テキサス州在住のユーザーがAppleアカウントを新しく作成する場合、18歳以上であることを示す必要があります。また、18歳未満のユーザーのAppleアカウントはファミリー共有グループに所属する必要があるそうです。なお、アプリストア責任法に違反した場合、アプリ開発者は違反1件につき最大1万ドル(約160万円)の民事制裁を科される可能性があります。





ユーザーの年齢確認を義務化するアプリストア責任法のような法律に対しては、成人の監視にも使われているという指摘や、十分な効果がなく無駄な負担ばかりが増えるという指摘、年齢確認法はMetaがアプリストアに年齢確認の責任を押し付けるために推進しているキャンペーンの結果であるという指摘まであります。なお、実際にMetaが政府へのロビー活動に多額の費用を投じていることを指摘するレポートも公開されています。



Metaが年齢確認の責任をアプリストアに押し付ける法案を通すべく政府へのロビー活動に巨額を投じた詳細が分かるレポート - GIGAZINE

