「TikTokが児童プライバシー保護法に違反し続けている」と20団体が連名で訴状を提出

Campaign for a Commercial-Free Childhoodのエグゼクティブディレクターのジョシュ・ゴリン氏は、「TikTokは何年間も児童プライバシー保護法を無視しています。FTCに処分を科されて以降も変化はありません。我々はFTCに対し、迅速な行動とTikTokの制裁を再度行うように要請し、TikTokが続けてきた違反に見合う罰金と命令を要求します」とコメント。そのほかの団体の代表も、同様の非難声明を発表しています。 TikTokはオランダのデータ保護機関と連携してプライバシーが適切に保護されているかどうかに関する調査を開始しています。この調査に関して、TikTokは「完全なる協力」を約束しています。

2020年05月15日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

