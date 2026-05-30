2026年05月30日 13時00分 スマホ

Appleは2026年のiPhone 18 Proでメインカメラをより高額なモジュールに置き換えか



Apple関連のリーク情報に精通した業界アナリストのミンチー・クオ氏が、新型iPhoneで搭載される新しいカメラモジュールについて投稿しました。



Kuo: Apple’s iPhone camera roadmap includes a costly upgrade - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/05/29/kuo-apples-iphone-camera-roadmap-includes-a-costly-upgrade/







▌The latest supply chain checks indicate that Sunny Optical is seeing several new positive trends:

1. Leveraging its existing optical technology strengths, the company is preparing to enter AI server CPO / silicon photonics coupling components.

2. Securing orders for optical… — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) May 29, 2026



2026年後半に発売されるiPhone 18 Proのメインカメラにおける最大の変更点は、既存の固定絞り設計のカメラモジュールから可変絞り設計のカメラモジュールへの変更だそうです。ただし、可変絞り設計のカメラモジュールはiPhoneが現在採用しているハイエンド7Pレンズ(プラスチックレンズ7枚構成)よりも平均販売価格が50％高くなる見込みとなっています。





Appleはこの可変絞り設計のカメラモジュールの40～50％を中国のSunny Opticalから調達する予定です。Sunny OpticalはAppleが2026年3月に突如発表したMacBook Neo向けのコンパクトカメラモジュール(CCM)も供給している企業。なお、Appleの主要カメラサプライヤーであるラーガンも、引き続きサプライヤーとなる予定です。



Apple関連メディアの9to5Macは「この情報だけでAppleがiPhone 18 Proの価格を引き上げるということにはならないと思いますが、部品コストの上昇としては最悪のタイミングといえるでしょう。Appleはすでにメモリコストの上昇により、利益率の圧迫に直面しています」と指摘しました。





さらに、クオ氏は2028年に登場予定のiPhoneでは超広角カメラモジュールが、フリップチップ方式を廃止することが予想されると報じています。フリップチップ方式とは、スマートフォンなどの薄型デバイスで採用される、カメラモジュールを薄型化するための半導体チップの接続技術です。



このフリップチップ方式から、新しい超広角カメラモジュールではチップオンボード方式が採用されるとクオ氏は報じています。ただし、どのような改良になるのかなどの詳細は明らかになっていません。ただし、この新しい超広角カメラモジュールのサプライヤーとしても、Sunny Opticalが「有利な立場にある」とのことです。



なお、クオ氏によるとSunny OpticalはOpenAIが計画している「スマートフォンとは別のモバイルデバイス」で使用される光学コンポーネントの受注も獲得したそうです。



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