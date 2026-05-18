2026年05月18日 16時00分 ゲーム

海賊版ゲームの再パッケージを多数手掛けていた人物が司法試験を受けると発表



違法にコピーされたゲームを配布するウェブサイト「Dodi Repacks」の管理者が、法律関係の仕事に携わることを明かしました。



DODI Roadmap in 2026 – DODI Repacks

https://dodi-repacks.site/dodi-roadmap-in-2026/





Video Game Pirate Takes Time To Focus On Law Degree

https://kotaku.com/prolific-repacker-of-pirated-games-announces-theyre-stepping-back-to-focus-on-law-degree-2000696765



Dodi Repacksはゲームなどのファイルを大幅に圧縮して再配布しているウェブサイトです。ゲーム系メディアのKotakuは同様の活動を行うウェブサイト「FitGirl」と比較し、「FitGirlに次いで2番目に多作で有名な海賊版ゲームのリパック業者」と紹介しました。





2026年5月16日、Dodi Repacksの管理者がウェブサイトに「2026年のDODIのロードマップ」と題した内容を投稿しました。投稿によると、管理者はフランスで仕事のオファーをもらっており、間もなく迎える薬事法の試験を終えてからそこで働き始めるとのこと。おまけに結婚する予定だとも伝えています。



この発表に対し、ウェブサイトでは応援するコメントが多数付きましたが、Redditのコミュニティでは「法律関係の仕事に携わるというのは皮肉なことだ」「昼間は弁護士、夜は無法者」など皮肉を込めたコメントも寄せられました。





この管理者は身元を隠して活動していますが、自身のウェブサイトをしばしばブログのように扱っており、エジプト在住であること、命を落としかねない血液疾患を抱えていることなどを公表しています。今回、さらなる情報が明かされたことから、「自分の個人情報が漏れないよう、もう少し注意すべきだ」と指摘する声もあります。



管理者は「心配しないでください、あなたたちを置いていくことはありませんが、以前とは全く違う関係になるでしょう」と伝えました。

