2021年03月16日 10時10分 ゲーム

ハッカーが独自開発した「GTAオンラインのロード速度改善DLL」を開発元が採用、夢の「ロード時間70%短縮」が公式化へ

by strelkin



ロード時間が長すぎることで悪名高かった「グランド・セフト・オート:オンライン(GTAオンライン)」について、あるハッカーが独自開発した「ロード時間を最大70%短縮するDLL」が公式に採用されました。このDLLは、今後のアップデートによって、公式配布される予定です。



ロード時間短縮DLLを開発したのは、ハッカーのT0ST氏。T0ST氏は7年ぶりにプレイしたGTAオンラインのロード時間が相変わらず長すぎたことをきっかけに、GTAオンラインのロード時間について独自に調査を開始。その原因を独力で突き止め、たった1人で「ロード時間を正常化するDLL」を完成させました。



T0ST氏は自身のブログ上で開発手法を公開しただけでなく、「ロード時間を正常化するDLL」をGitHub上で配布。開発元であるRockstar Gamesに対し、「たった1人のエンジニアでも1日以内に処理できるレベルだからとっとと直してくれ」と訴えました。



この訴えはRockstar Gamesに届いたようで、2021年3月15日にRockstar Gamesが「T0ST氏の解決策を公式アップデートに組み込む」と発表しました。



Rockstar Gamesによると、「徹底的に、プレイヤー名T0STが明らかにしたPC版GTAオンラインのロード時間改善手法を調査しました。この調査の結果をもとに、何種かの修正を行い、近日中にアップデートとして配信します」とのこと。同社はT0ST氏と連絡を取り合っているそうで、「彼の尽力に改めて感謝したい」とも述べています。