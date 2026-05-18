2026年05月18日 15時25分 メモ

Mozillaが「VPN規制は危険」と訴え、子どもの年齢確認回避対策がプライバシー問題に発展



Mozillaがイギリス政府によるオンライン安全政策の協議に対し「VPNは不可欠なプライバシーとセキュリティツールであり、規制によって弱体化させるべきではない」と訴えました。



Mozilla to UK regulators: VPNs are essential privacy and security tools and should not be undermined - Open Policy & Advocacy

https://blog.mozilla.org/netpolicy/2026/05/15/mozilla-to-uk-regulators-vpns-are-essential-privacy-and-security-tools-and-should-not-be-undermined/



VPNは「Virtual Private Network」の略で、通信を暗号化したり、IPアドレスを隠したりするための技術です。「公共Wi-Fiを安全に使う」「オンライン上の追跡を避ける」「勤務先や学校のネットワークに安全に接続する」「検閲を回避する」などの用途で使われており、MozillaはVPNを単なる「地域制限の回避ツール」ではなく、一般ユーザーやジャーナリスト、活動家、DV被害者などが身を守るために使う基本的な保護手段だと説明しています。





イギリスではオンライン安全法に基づき、子どもを有害コンテンツから守るため、オンラインサービスに年齢確認や安全対策の強化を求める動きが進んでいます。一方で、年齢確認を導入しても子どもがVPNを使って制限を回避するのではないかという懸念が出ており、VPN自体に年齢制限を設ける案も議論されています。



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Mozillaが問題視しているのは、VPNへの年齢制限が導入された場合、未成年者だけでなくすべてのユーザーに年齢確認が求められる可能性が高い点です。VPN事業者はユーザーが未成年者かどうかを確認するために、結局すべての利用者へ身分証明書や生体情報などの提出を求めることになります。プライバシーを守るためのVPNを使う前に、プライバシーリスクの高い情報提出が必要になるという本末転倒な状態です。



Mozillaによると、子どもがVPNを利用する理由としては年齢制限回避より個人データ保護を挙げるケースが多いとのこと。Mozillaは年齢確認を回避するためにVPNを使う子どもが存在することを認めつつも、少数の回避行為を理由にVPN全体を規制するのは不釣り合いだと主張しています。



また、年齢確認の回避手段はVPNに限られておらず「偽の誕生日を入力する」「親や兄弟姉妹のアカウントを使う」「他人の端末を使う」「顔画像による年齢推定システムをだます」などの方法が使用されていることが明らかになっています。年齢確認の回避はVPNだけを規制すれば解決する問題ではないというわけです。



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さらに、児童保護を名目にした年齢確認システムについてはインターネット全体を「本人確認を通過した人だけが使える空間」に変えてしまう危険性も従来より指摘されてきました。子どもを守るための仕組みが、すべてのユーザーのプライバシー保護手段を狭める結果になってはならないというわけです。



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MozillaはVPNを規制対象にするのではなく、オンライン上の被害を生むサービス設計やプラットフォーム側の責任に焦点を当てるべきだと述べています。具体的には「既存の安全義務の執行強化」「保護者による適切なペアレンタルコントロールの支援」「デジタルリテラシー教育への投資」などが挙げられています。



Mozillaは「子どものオンラインの安全を守る必要性がある」ことは認めつつ、VPNへの年齢制限は子どもの安全対策として効果が限定的であり、むしろ大人と子どもの双方が使う重要なプライバシー・セキュリティ手段を弱体化させると述べています。