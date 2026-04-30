2026年04月30日 14時14分 ネットサービス

Google翻訳20周年記念で「発音練習機能」が追加される＆人気の翻訳語句なども発表



2006年にAIの実験として始まったGoogle翻訳が、20周年を迎えました。記事作成時点では約250言語に対応しているGoogle翻訳が、これまでの20年を振り返りながら、複数の新機能を発表しています。



20 fun facts to celebrate Google Translate turning 20

https://blog.google/products-and-platforms/products/translate/fun-facts-google-translate-20-years/







Celebrating 20 years of Google Translate and… the launch of a top-requested feature! 🎂



One of the toughest things about speaking a new language is getting the nuances of pronunciation just right. Now, you can get instant feedback with "pronunciation practice,” which uses AI… pic.twitter.com/DdMfiMB9dz — Nick Fox (@thefox) April 28, 2026





Google Translate is turning 20! 🎉. There are 20 fun facts and tips in the thread below.



Translate is one of my favorite Google products because it brings us all closer together!



I've been involved with a couple of things over the years. The first was our deployment of the… https://t.co/iqJXPMPXS5 — Jeff Dean (@JeffDean) April 28, 2026





Happy 20th anniversary Google Translate! 🌍 It’s incredible to see the scale of this product: 1 billion users now translate around 1 trillion words every single month.



To celebrate, we’re launching one of our most requested features: pronunciation practice. Translate will give… pic.twitter.com/X6rlxDCBgG — Robby Stein (@rmstein) April 28, 2026



Google翻訳は「言語に関係なく人々が互いに理解し合えるようにする」という使命のもと誕生しました。はじめは小さな実験として始まったGoogle翻訳ですが、今では世界中の人々にとって日々役立つグローバルツールとなり、世界中の人々に親しまれています。





そんなGoogle翻訳が、20周年を記念してこれまで最も要望の多かった発音練習機能をリリースしました。発音練習機能はAIを使って音声を分析し、即座にフィードバックを提供することが可能。これにより、実際の会話を始める前に正しい発音を身に着けることが可能となります。なお、発音練習機能はAndroid版のGoogle翻訳アプリで、アメリカとインドから利用可能。対応言語は英語・スペイン語・ヒンディー語です。



使い方は簡単で、文章を翻訳したら画面下部中央にある「Practice」(練習)をタップ。





「Pronounce」(音読)をタップ。





すると発音の仕方が表示されます。自分で文章を読み上げた後に「機械音声のお手本」を聞いて練習できる仕組みです。





なお、GoogleによるとGoogle翻訳ではサービス開始当初からAIと機械学習が活用されているそうです。2006年当時、翻訳は統計的機械学習に依存していました。この時、より流ちょうで自然な翻訳を実現するための重要な要素は、数兆語ものデータにわたってより大規模で精度の高い言語モデル(単語や短いフレーズの出現頻度を捉えるモデル)を維持する方法に関する研究でした。





しかし、Google翻訳は2016年にニューラルネットワークへの大規模な移行を実施。これにより、ディープラーニングが世界規模で機能し、人々の生活に真に役立つことを証明しました。



Google翻訳のAIは独自の「中間言語」を習得して「学習してない言語間の翻訳」すら可能な段階に突入 - GIGAZINE



By per egevad



そして記事作成時点では、Google翻訳は強力なAIモデルであるGeminiと最新世代のテンソル・プロセッシング・ユニット(TPU)を活用することで、翻訳精度や利便性を大きく向上させることに成功しています。



Celebrating 20 years of Google Translate: how an early experiment became a global utility for a billion people. This journey reflects a strategic, decades-long progression from statistical ML to the Gemini era 🧵 pic.twitter.com/BeE2L1vTLb — Yossi Matias (@ymatias) April 29, 2026



この他、Google翻訳は世界人口の95％をサポートしていること、毎月10億人以上がGoogle翻訳を利用していること、毎月の翻訳語数は1兆語に到達していること、最も翻訳されている言語パターンが「英語からスペイン語」であること、最も翻訳されているフレーズは「元気ですか？」「愛してます」「こんにちは」「お願いします」などの感謝や愛に関するものであることなどを明かしました。

