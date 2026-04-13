2026年04月13日 11時50分 AI

MicrosoftがローカルAI同梱アプリを簡単に作れるSDK「Foundry Local」を公開、QwenシリーズやWhisperシリーズを自作アプリに組み込める



MicrosoftがAI搭載アプリを開発するためのSDK「Foundry Local」を公開しました。Foundry LocalはWindows・macOS・Linuxに対応しており、デバイス上で実行可能なAIモデルを含むアプリを簡単に開発することができます。



Foundry Local - Run AI Models On Device

https://www.foundrylocal.ai/



Foundry Localは「C#」「JavaScript」「Python」「Rust」に対応するSDKや厳選されたAIモデルカタログを含むローカルAIソリューションです。Foundry Localにはユーザーのデバイス構成をスキャンして使用可能なハードウェアアクセラレーションを検出する機能も搭載されており、インターネット接続不要で実行できるAIアプリを開発することができます。





モデルカタログには言語モデルの「gpt-ossシリーズ」「Qwenシリーズ」「DeepSeekシリーズ」「Mistralシリーズ」「Phiシリーズ」が含まれているほか、文字起こしAIのWhisperシリーズも含まれています。ドキュメントによると、モデルカタログには「さまざまなハードウェアでテストされ、ユーザーに配布するのに十分な小型のモデル」が選出されているとのこと。また、モデルのバージョン管理システムも統合されており、開発者はモデルの随時アップデートかバージョン固定かを選択できます。





Foundry Localのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。



Foundry Local documentation | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry-local/





日本語翻訳版のドキュメントも用意されています。



Foundry Local のドキュメント | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/foundry-local/





また、Foundry Localのソースコードは以下のリンク先で公開されています。



GitHub - microsoft/Foundry-Local · GitHub

https://github.com/microsoft/Foundry-Local

