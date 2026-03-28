2026年03月28日 12時43分 動画

『ドッジ弾平』の娘が闘球に挑むアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV公開



漫画配信サイト『週刊コロコロコミック』連載で、アニメ化が決定している『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザーPVが公開されました。



TVアニメ「ドッジ弾子」公式サイト

https://dodge-danko.com/



TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV｜2026年7月より放送開始！ - YouTube



©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会



『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1989年から1995年にかけて『コロコロコミック』などに連載され、アニメ化もされた人気作品『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。『ドッジ弾平』の主人公だった一撃弾平の娘・弾子が、珍念の娘・小仏珍子らとともに闘球部を復活させ、ライバルたちと激しく戦う姿を描いています。



『ドッジ弾平』といえば、弾平は父・一撃弾十郎の巨大な墓石を相手に練習していたことがありますが、本作でも弾子が弾平の巨大な墓石を相手に練習しており、アニメ化発表にあたっては「魂の継承ビジュアル」が公開されています。





闘球部で戦うメンバーは弾子(声：中山まなか)、珍子(声：前田佳織里)、江袋もち子(声：関根明良)、スーザン・キャノン(声：大地葉)、音花羽仁衣(声：篠原侑)。





さらに、『ドッジ弾平』で弾平役を演じた日髙のり子さんがナレーションと過去の弾平役で出演します。





ティザーPV公開に合わせて、弾平役を小西克幸さん、珍念役を稲田徹さんが演じることが発表されています。





放送はTOKYO MX、MBS、BS11にて2026年7月スタートです。



なお、原作漫画は週刊コロコロコミックで好評連載中。



炎の闘球女 ドッジ弾子 こしたてつひろ | 週刊コロコロコミック

https://www.corocoro.jp/title/5



単行本は既刊6巻です。



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