『ドッジ弾平』の娘が闘球に挑むアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV公開
漫画配信サイト『週刊コロコロコミック』連載で、アニメ化が決定している『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザーPVが公開されました。
TVアニメ「ドッジ弾子」公式サイト
https://dodge-danko.com/
TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV｜2026年7月より放送開始！ - YouTube
©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1989年から1995年にかけて『コロコロコミック』などに連載され、アニメ化もされた人気作品『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。『ドッジ弾平』の主人公だった一撃弾平の娘・弾子が、珍念の娘・小仏珍子らとともに闘球部を復活させ、ライバルたちと激しく戦う姿を描いています。
『ドッジ弾平』といえば、弾平は父・一撃弾十郎の巨大な墓石を相手に練習していたことがありますが、本作でも弾子が弾平の巨大な墓石を相手に練習しており、アニメ化発表にあたっては「魂の継承ビジュアル」が公開されています。
炎の闘球児 #ドッジ弾平 正統続編— TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」公式 (@dodge_danko) July 11, 2025
◥◣炎の闘球女 #ドッジ弾子◢◤
🔥𝟐𝟎𝟐𝟔年 TVアニメ化決定🔥
˗ˏˋ いくよ、弾平父ちゃん‼️ ˎˊ˗
主人公は一撃弾平の娘、一撃弾子💥
天までそびえる父の巨大な墓石を背に
魂の継承ビジュアル解禁💪
HP🏐https://t.co/G9V0hkEqSo#ドッジ弾子アニメ pic.twitter.com/fYL6v1teOi
闘球部で戦うメンバーは弾子(声：中山まなか)、珍子(声：前田佳織里)、江袋もち子(声：関根明良)、スーザン・キャノン(声：大地葉)、音花羽仁衣(声：篠原侑)。
/／— TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」公式 (@dodge_danko) February 18, 2026
退屈な世の中に“一撃”ブチかませ❗️
\＼
炎の闘球女 #ドッジ弾子🏐
全力気合のティザービジュアル&
球川闘球部キャスト解禁‼️
一撃弾子：中山まなか
小仏珍子：前田佳織里
江袋もち子：関根明良
スーザン・キャノン：大地葉
音花羽仁衣：篠原侑https://t.co/G9V0hkEqSo#ドッジ弾子アニメ pic.twitter.com/ITHjlyYmXn
さらに、『ドッジ弾平』で弾平役を演じた日髙のり子さんがナレーションと過去の弾平役で出演します。
#日髙のり子 が— TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」公式 (@dodge_danko) February 18, 2026
一撃弾平(幼少期)＆ナレーション
として参戦決定‼️
中山まなか(弾子)と日髙のり子(弾平)の
スペシャルインタビューも要チェック！
インタビューはこちら🏐https://t.co/KVlzvh6yDR#ドッジ弾子 #ドッジ弾子アニメ https://t.co/98nkwGGK2b pic.twitter.com/OS6V7JFOcA
ティザーPV公開に合わせて、弾平役を小西克幸さん、珍念役を稲田徹さんが演じることが発表されています。
放送はTOKYO MX、MBS、BS11にて2026年7月スタートです。
なお、原作漫画は週刊コロコロコミックで好評連載中。
炎の闘球女 ドッジ弾子 こしたてつひろ | 週刊コロコロコミック
https://www.corocoro.jp/title/5
単行本は既刊6巻です。
炎の闘球女 ドッジ弾子 (1) (てんとう虫コミックス) | こした てつひろ |本 | 通販 | Amazon
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