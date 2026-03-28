2026年03月28日 12時00分 レビュー

お絵描きに特化したWacomのプロ向けペンタブがエヴァとコラボして外観からUIまでエヴァ尽くしになった「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を撮影しまくってみた



Wacomが2025年10月にリリースした「Wacom MovinkPad Pro 14」は、描くことに特化したAndroidタブレット「Wacom MovinkPad 11」をプロ向けスペックに性能を高めたものです。そんなWacom MovinkPad Pro 14が「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボした「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」が2026年2月26日に登場しました。WacomからWacom MovinkPad Pro EVA Editionを借りることができたため、エヴァンゲリオン尽くしのデザインを撮影しまくってみました。



Wacom MovinkPad Pro EVA Edition

https://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-pro-14-eva-edition



Wacom MovinkPad Pro EVA Editionのパッケージ。





パッケージの天面にはエヴァンゲリオン30周年の記念ロゴがあしらわれていました。





内容物はWacom MovinkPad Pro EVA Edition本体、カバー、Wacom Pro Pen 3、仕様書類、USB-Cケーブル(1.0m)、Wacom Rollup Case、Wacom Foldable Stand。





Wacom MovinkPad Pro EVA Edition本体は以下のような感じ。正面からの見た目は通常のWacom MovinkPad Pro 14と同様です。





背面にはエヴァンゲリオン初号機のアートワークが施されています。





Wacom MovinkPad Pro EVA Editionを起動した時の様子は以下のムービーを見ると分かります。



エヴァンゲリオンとコラボしたWacomのタブレット「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を起動するとこんな感じ - YouTube





右上にある電源ボタンを押して電源を入れます。





電源が入った後の読み込み画面もエヴァンゲリオン仕様になっていました。





ホーム画面は以下のような感じ。左側にあるのはWacom MovinkPad Pro EVA Edition専用ウィジェットの「Wacom CClock EVA」で、時計およびコンパス機能を搭載しています。





Wacomタブレットに標準搭載されている簡易お絵描きアプリ「Wacom Canvas」が、Wacom MovinkPad Pro EVA Editionではエヴァンゲリオン仕様の「Wacom Canvas EVA」になっています。





Wacom Canvas EVAを開くと以下のような感じ。カラーリングやUIのハニカムデザインなどがエヴァンゲリオン仕様です。





また、カラーパレットにエヴァンゲリオンのキャラクターをイメージしたカラーが用意されています。歯車アイコンをタップするとキャラクターを選択できます。





「綾波レイ」を選択すると、カラーパレットが綾波レイ風のカラーに変わりました。





また、Wacom Canvas EVAの設定アイコンからは、背景をアニメの絵コンテ風に変更することもできます。





また、お絵描きやスクリーンショットなどを保存するWacom Shelfも「Wacom Shelf EVA」になっています。





Wacom Shelf EVAの見た目は以下のような感じ。保存したファイルがハニカムデザインで表示されているほか、ファイルに付けるタグもエヴァンゲリオンのキャラクターをイメージしたカラーです。





右下のアイコンをタップすることで、表示を変更可能。





ロック画面やホーム画面に表示される背景は設定アプリから変更できます。設定アプリを開いたら「壁紙」を選択して「壁紙とスタイル」をタップ。





「壁紙の変更」をタップします。





「デバイスに保存されている壁紙」をタップ。





デフォルトでキャラクター4人の背景、ロゴをあしらったデザインが2種、背景美術が5種収録されています。背景に設定したい画像を選択。





プレビューが表示されるので「壁紙に設定」をタップ。





「ホーム画面とロック画面」をタップします。





背景が変更されました。





お絵描きに特化したWacom MovinkPad Pro 14の性能は、以下の記事を見るとよく分かります。



お絵描きに特化したWacomのAndroid搭載・PC不要の液タブがプロ向けにパワーアップした「Wacom MovinkPad Pro 14」レビュー、こだわりの性能は？ - GIGAZINE





Wacom MovinkPad Pro EVA Editionには、エヴァンゲリオン仕様になった各種アクセサリーも付属しています。以下は、Wacom MovinkPad Pro 14 CoverのEVA Edition。





Wacom MovinkPad Pro EVA Editionの下側にある穴と、Wacom MovinkPad Pro 14 Coverの突起を合わせるようにするとマグネットでカチッとくっつきます。





カバーを付けると持ち運ぶ際や保管しておく際に画面を保護してくれます。





カバーを付けた裏面は以下のような感じ。





また、付属のWacom Pro Pen 3にもEVANGELIONの文字が刻印されています。





Wacom Pro Pen 3やUSBケーブルを保管するのに便利なWacom Rollup CaseもEVA Editionになっています。





Wacom Rollup Caseを開くと以下のようにペンなどを収納できるため、保管の際や持ち運びの際に役立ちます。





以下は、折りたたみ式スタンドのWacom Foldable Stand。こちらも通常のデザインとは異なり、EVA Editionとなっています。





Wacom Foldable Standは左右に広げて使うことができます。





Wacom MovinkPad Pro EVA Editionを立てかけると以下のような感じ。角度は20度です。





エヴァンゲリオン仕様になったWacom MovinkPad Pro 14と周辺機器がセットになった「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」はワコムストアの価格で18万1280円です。Amazon.co.jpでも取扱いがあり、記事作成時点の価格は税込16万4800円です。



Amazon.co.jp: Wacom MovinkPad Pro EVA Edition DTHA140EL0Z ワコム ポータブルパッド 14インチ Android15 有機EL 液タブ ペンタブレット Wacom Pro Pen 3 付属 お絵描き イラスト : パソコン・周辺機器

